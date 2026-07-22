鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-22 16:02

台股站上 4 萬點的效應持續發酵，依台北市實價周報顯示第二季逾 1 億元豪宅交易案近 30 件，包括信義區「陶朱隱園」、元利建設「One Park Taipei」等指標案齊揭露，其中陶朱隱園每坪突破 300 萬元，是今年來最高單價的一筆交易。

北市第二季億元豪宅交易近30件， 陶朱隱園以每坪300萬創天價。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中，「陶朱隱園」最新揭露的交易為 5 樓戶，總價達 9.4 億元，就單價計算，每坪較先前單價不到 300 萬的 3 樓戶更高，因此先前成交的 3 樓兩戶，可說是社區的打底價，而最早揭露的 17 樓戶，單價超過 360 萬元，據此推估，該社區中間樓層的定價策略，應落在 300-370 萬之間。

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信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股衝上 4 萬多點帶來的財富效應，直接反映在房地產上，其中包括科技業、金融業與本來的資產族群，都享受到這波股市紅利，尤其許多科技股一漲翻了好幾倍，大股東更是財富暴增，因此部分資金開始流出尋找一些好的標的的配置，一方面把股市財富轉換成房地產，一方面則是自用尋找更優質的住宅標的。

2026 年第二季成屋指標豪宅成交則有「陶朱隱園」成交 9.4 億元，每坪站上 300 萬元，也是今年 6 月的交易，皇翔 (2545-TW)「皇翔御琚」4.3 億元，每坪 212.9 萬元，大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」19 樓兩戶，分別成交 3.99 億元與 3.6 億元，每坪單價 263 萬元。

此次揭露北市億元交易中，預售案包括有「西華璞園」6 月成交 2 億元每坪 192.8 萬元，「敦睦」成交兩戶 1.9 億元，每坪 196 萬元，「築源南港 - 東御苑」成交 1.54 億元每坪 153.6 萬元，「吾雙」1.4 億元每坪 185.6 萬元，信義區的「松裔」也揭露多戶預售成交，每坪單價也超過兩百萬元，成為新的兩百萬俱樂部成員。