鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-22 09:24

根據內政部不動產資訊平台最新統計，2025 年第 4 季全台待售新成屋共計 11 萬 2,501 宅，較 2024 年同期增加 1416 宅，再寫歷史新高。進一步觀察六都表現，新北市待售新成屋由 2024 年第 4 季的 2 萬 0,542 宅降至 2025 年第 4 季的 19,233 宅，年減 1,309 宅，是六都中唯一呈現減少的都會區。

反觀高雄市待售新成屋衝上 15,965 宅，較前一年同期大增 2,064 宅，不僅增量位居六都之首，更刷新當地歷史紀錄。至於其他四都，桃園市年增 983 宅、台中市年增 393 宅、台北市年增 242 宅、台南市年增 61 宅，整體來看，多數都會區待售新成屋庫存仍呈現持平或小幅增加的趨勢。

‌



中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年建商推案量較大，隨著預售案陸續完工交屋，未完銷的物件就會轉入待售庫存，因此全台待售新成屋總量再創新高並不令人意外。另一方面，最近幾年住宅供給大幅增加，尤其在新興重劃區與外圍地區，新屋完工速度快於市場去化速度，短期內便容易形成庫存累積。

對於新北市逆勢成為六都中唯一庫存减少的縣市，莊思敏指出，新北擁有龐大的人口規模，長期以來自住需求穩定，加上交通路網完善、產業聚落，持續吸引雙北通勤族移入，也為區域房市提供了相對強韌的支撐力道。此外，近年新北部分新興重劃區生活機能已經陸續到位，新案銷售表現也能維持一定水準，因此使得新北的待售新成屋壓力相較其他都會區明顯較低。