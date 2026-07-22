鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-22 12:38

討論多時新北大巨蛋選址確定，拍板落腳樹林，連同最新定案的新北大巨蛋，目前全台共有台北市、台中市及新北市，投入座位數超過 4 萬席的大巨蛋建設，房仲業者依實價登錄資料，統計三座大巨蛋近一年來周邊房價，由台北大巨蛋附近每坪以 102.3 萬元居首，新北大巨蛋約 38.9 萬元居次，台中超巨蛋則約 33.4 萬元。

同時，這三座大巨蛋的人口商機都相當豐厚，新北大巨蛋周邊行政區共計超過百萬人口，台北、台中也都有逾 50 萬人的基本盤。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，大巨蛋的容留人數動輒數萬人，因此除了土地規模考量外，人潮的吸納與疏散，更是選址的重中之重，所以三座大巨蛋都選在交通便利、人口眾多的行政區交界處建設，以利各地消費者來往。

新北大巨蛋的座席數為全台之最，園區面積 23 公頃也是三座大巨蛋之首，對交通動線的流暢性特別重視，敲定落腳的樹林機五基地，周邊匯集樹林火車站、捷運萬大樹林線二期、台 65 線等運輸動脈，加上附近超過百萬人的消費商機，可為大巨蛋往後營運奠基，因此擊敗淡海新市鎮出線。目前新北大巨蛋預定地的周遭建物，多半為鐵皮工廠，與市區稍有隔閡，伴隨大巨蛋建設，區段風貌可望由工轉商，與樹林市區發展連成一氣，為當地房價增添可期性。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大巨蛋開發兼容體育、展演、商場、飯店等複合性機能，有助帶旺商圈，對區域房市來說，對店面、商辦的拉抬作用高於住宅。

以台北大巨蛋為例，2023 年啟用後，地下商場也在隔年開幕，為低迷好一陣子的東區，注入發展活水，近年不少新餐飲零售業陸續進駐大巨蛋周邊商圈，帶來大量消費人潮。觀察捷運國父紀念館站的使用量逐年增加， 2023 年大巨蛋完工當年，該站進出人次 1512 萬，2024 年 1716 萬人次，2025 年達 2019 萬人次，顯示大量的賽事和演唱會等活動，刺激了消費意願，也活絡區域經濟，成功經驗使各大都會爭相孵蛋。