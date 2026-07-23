鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-23 12:37

科技巨頭與半導體供應鏈擴廠動能發威，近期包括大立光 (3008-TW) 投入 11.89 億元在台中工業區購地兩筆引起注意，在市場熱度提高之下，2026 上半年工業地產交易額一舉突破 1300 億元達 1392 億元，創下歷史同期新高。

信義 (9940-TW) 旗下信義全球資產公司統計 2026 年第二季商用不動產市場調查顯示，總計 4- 6 月上市櫃法人商用不動產交易額為 548 億元，較去年同期成長約 49%。其中工業地產交易最旺，成交金額為 441 億元、全季占比逾 8 成，指標交易包括日月光 (3711-TW) 集團於台南連買兩廠，貢獻 256.5 億元交易額；辦公室成交金額為 96 億元，值得關注的是本季有壽險公司出手，南山人壽以 35.56 億元取得高雄「義享天地」B 館商辦樓層，反映壽險業看好高雄地區長期辦公市場發展；零售不動產成交金額為 11 億元，包括全球人壽調節資產，將「壢食樂」全棟商場以 8.32 億元處分予四加實業。

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信義全球資產總經理林三智提醒，工業地產與辦公、住家產品截然不同，具備較高不動產知識門檻與多元產業客製需求。若僅看市場好、地段佳或價格便宜就急切進場，忽略自身產業營運需求細節，未來極可能面臨「買了卻無法投產」的窘境，反而衍生二次遷廠或改建成本。

為把握急單需求，今年許多 AI、半導體業及相關供應鏈皆展現出強勁的擴產動能，總經理林三智提醒，在此波擴廠熱潮中，保持沉穩、回歸基本面進行精準布局，才能在熱絡市場中穩健卡位，維繫資產價值及企業競爭力，成為市場贏家。而精準布局工業地產，可檢視四大核心關鍵，包括不動產合法性、廠房硬體設施、排污管制、低碳永續。

總經理林三智說，購廠首先要確認合法性，包括土地使用分區是否符合自身產業類別，建照、使照登載用途是否相符，可合法辦理工廠登記等。其二，不同產業對廠房規格及硬體設施要求都不相同，如科技業對用水用電量需求大，購廠就需確認台電契約容量與排水系統；製造業經常有重型機具，就要注意廠房挑高與樓板載重；若是物流倉儲業者則應將貨車進出動線與卸貨碼頭規格列為首要評估。