〈房產〉捷運萬大線2027年通車在即 中和房市最熱、房價凹陷區在萬華
鉅亨網記者張欽發 台北
捷運萬大線第一期工程預計最快在 2027 年底通車，將銜接中和積穗地區至中正紀念堂，有望大幅縮短中永和地區進入台北市的通勤時間。房仲業者統計沿線近一年中古住宅交易熱銷站點，其中位於新北市中和區的莒光站最為熱絡，中和高中站、永和永平國小站、中和站以及加蚋站等站點，近一年交易量也都有 100 戶以上。
其中，莒光站房市近一年累計成交 174 戶最為熱絡，永慶房屋研展中心陳金萍表示，捷運莒光站位於新北市中和區，靠近板橋與土城交界地帶，周邊機能成熟，站點鄰近金城機廠，捷運站聯開案未來可望吸引商業進駐並提供更多住宅單元，吸引人口移入，近一年房價平均每坪 47.3 萬元，也是萬大線房價最實惠的站點。
交易量排名第二的是位於中和區的捷運中和高中站，近一年累計成交 134 戶。陳金萍指出，捷運中和高中站鄰近積穗商圈，近一年房價平均 51.2 萬元，未來通車後約 14 分鐘可到達中正紀念堂站，將大幅改善周邊地區通勤台北市的時間，填補現有捷運站距離較遠的缺憾。
排名第三的捷運永和永平國小站，坐落新北市永和區，近一年累計成交 133 戶。陳金萍分析，捷運永和永平國小站是捷運萬大線從台北市進入新北市的第一站，鄰近永和仁愛公園、比漾廣場，擁有大型綠地與百貨商圈，生活機能相當成熟，近一年房價平均 59.3 萬元。此外，附近的大陳社區公辦都更，基地規模高達 2.4 萬坪，也將為周邊地區提供更新、更豐富的公共設施與居住空間，未來發展可期。
捷運中和站近一年有 127 戶住宅交易，與捷運永和永平國小站交易量相當，排名第四，同時也是捷運萬大線與捷運環狀線的轉乘交會站，周邊有南山威力廣場、迪卡儂、大全聯、好事多等大型賣場，具有便捷的交通與豐富的商業機能，房價平均單價約 53.2 萬元。
值得留意的是捷運加蚋站。陳金萍說明，捷運加蚋站位於台北市萬華區萬大路，周邊生活機能成熟，且鄰近青年公園，近一年房價 54.3 萬元。不僅坐擁台北市門牌，5 字頭房價較台北市其他站點親民許多，比起永和永平國小站也相對實惠，平均購屋總價約 1,474 萬元，與萬大線中和區站點購屋總價相當，交易量也有 104 戶，可說是萬大線房價甜蜜區。
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