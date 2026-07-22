鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-22 12:37

受關注的新北大巨蛋選址今 (22) 日正式拍板定案。新北市長侯友宜宣布，經兩階段科學評估及跨領域專家學者審慎評選後，因樹林機五周邊基地較具優勢，成為新北大巨蛋最適建設地點。

新北市府強調，未來新北大巨蛋來將打造可容納 5 萬席次的國際級大型多功能場館，也將帶動大樹林地區整體發展，推動新北第四都心成形。本次新北大巨蛋在樹林入選地點包括板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五周邊，最終由樹林機五周邊出線。

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對新北大巨蛋選址，新北市政府指出，為確保這項重大建設的選址決策具備高度公信力，市府辦理極具深度的兩階段評選作業。在 2025 年第一階段選址作業中，市府針對轄內包含樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、樹林機五周邊、板樹體育館及淡海二期等 6 處潛力基地，建構了包含「本身條件、支援設施、環境限制、交通配套、外部環境」等五大核心要素、12 項指標的評估模型。在排除產權取得困難、腹地畸零或軌道運能嚴重不足等先天限制後，樹林機五與淡海二期較優，納入第二階段評選。

而第二階段進一步建構涵蓋「環境條件面、交通條件面、永續發展面」等 3 大面向、7 大類別、共計 26 項專業評估指標的嚴密評選架構，並擴大邀集 23 位跨領域專家學者參與評選。最終，樹林機五周邊基地成功凝聚產官學界高度共識，在其中 18 項評估指標中獲得較優，正式確立為新北大巨蛋最適建設地點。