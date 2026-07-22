川普：伊朗想談判但美國「沒興趣」！「很快」重擊鎬山核設施、警告胡塞武裝勿封紅海

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-22 10:14

美伊衝突持續升溫，軍事行動與外交斡旋同步推進。美國總統川普一方面強硬表態不急於與伊朗談判，並揚言擴大打擊伊朗核設施，另一方面卡達等國仍積極推動停火方案；與此同時，葉門胡塞武裝威脅封鎖沙烏地阿拉伯海運，也讓紅海航運風險升高，中東局勢正從單一戰場演變為牽動全球能源與航運的多重危機。

川普：伊朗想談判但美國「沒興趣」。(圖：Shutterstock)

美國與伊朗之間的軍事對抗尚未出現緩和跡象，反而在外交斡旋持續進行的同時，戰場態勢逐步升級。美國總統川普週二（21 日）一連串強硬發言，為原本可能出現的談判前景澆上冷水，也讓中東情勢增添更多不確定因素。

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川普當天在白宮公開表示，伊朗方面私下透過管道傳達訊息，稱該國「急於見面、希望盡快結束這場戰爭」，理由是伊朗正承受重大損失。

不過川普並未因此鬆口安排會談，反而強調在伊朗展現「真誠談判誠意」之前，美方沒有意願坐上談判桌。

更值得注意的是，川普明確表態，美國與伊朗之間的鬥爭「遠遠沒有結束」，美軍也不會撤離。

他甚至暗示，只要伊朗有意重啟核能力的跡象，美方就可能對相關地區發動打擊，並警告伊朗「還沒見識到真正的厲害」。

在會談前景轉冷之際，美方軍事威脅同步加碼。川普透露，美軍將「很快」對伊朗坐落於納坦茲鈾濃縮設施南側的「鎬山」地下核設施發動攻擊，且強度將「非常猛烈」。

外界關注伊朗是否已將離心機轉移至此一深埋地下的隧道群，川普對此表示，他認為伊朗「很可能已經這麼做」，但目前並無確切證據。

他同時強調，美方鎖定的重點其實是核材料本身，而非設施結構，「沒有材料，設施再堅固也沒有意義」。

分析人士指出，「鎬山」是伊朗境內防護等級最高的地下核設施之一，外界普遍認為伊朗已在去年那場為期 12 天的軍事衝突後，將部分先進離心機與高濃縮鈾轉移至此。

若美方真的展開行動，打擊範圍恐從既有的軍事與飛彈目標，進一步延伸至更深層的核相關設施，伊朗近日宣布部署新型防空系統，顯示雙方在攻防能力上正同步加碼。

面對外部壓力升高，伊朗總統佩澤希齊揚則於同日表態，強調自己近來與最高領袖穆吉塔巴互動更為密切，政府施政方向均依循最高領袖指示。

他透露，穆吉塔巴在閉門會議中要求盡快結束目前「不戰不和」的僵局狀態，但未進一步說明具體做法。

佩澤希齊揚也呼籲國內維持團結，不應在缺乏專業依據的情況下貶低現階段談判成果。他指出，儘管美方多次違背承諾，伊朗在推動荷姆茲海峽重新開放、恢復石油出口等議題上取得的進展仍「遠超預期」。

值得注意的是，外交管道並未因軍事行動而中斷。卡達等居間斡旋方本週稍早提出為期十天的停火構想，盼藉此讓美伊局勢降溫，並恢復先前達成的臨時安排。

然而根據《彭博》，華府目前的優先考量仍是對伊朗此前攻擊荷姆茲海峽船隻的行為進行懲罰性回應，美軍打擊行動預計將持續進行，直到川普本人決定調整策略為止；與此同時，外交談判管道仍未關閉。

這形成一種矛盾局面：斡旋機制仍在運作，軍事壓力卻絲毫未減。停火方案能否真正落地，關鍵仍在於雙方能否先化解荷姆茲海峽的航運爭端，以及伊朗是否願意在核心議題上做出美方要求的實質讓步。

紅海戰線升溫 葉門胡塞武裝威脅封鎖沙烏地阿拉伯海運

衝突風險並不僅限於波斯灣。與伊朗關係密切的葉門胡塞武裝近日宣布對沙烏地阿拉伯實施「海上封鎖」，揚言停靠沙國港口的船隻可能遭到攻擊。

根據《路透》，受此影響，兩艘原本載運沙國原油、預定駛向亞洲的油輪已改變航線，轉而繞經蘇伊士運河，部分船隻甚至關閉船舶追蹤系統以規避風險，儘管沙國延布港的裝載作業目前仍照常運作。

由於延布港原本被沙國視為分散荷姆茲海峽風險的替代路線之一，一旦青年運動進一步升高對紅海與曼德海峽的威脅，恐讓這條「備用管道」同樣陷入不確定。

對此，川普同日回應稱，紅海目前「尚未」遭到封鎖，但若情勢真的發展至此，美方將採取「行動」。這番表態等於為美國進一步介入紅海事務預留了空間。

分析人士示警，若胡塞武裝的威脅由口頭警告升級為實際軍事行動，美方恐須同時應對兩條關鍵航運要道的危機。一是因美伊直接對抗而承壓的荷姆茲海峽，二是受胡塞武裝威脅波及的紅海與曼德海峽。