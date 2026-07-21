鉅亨網編譯許家華 2026-07-22 07:50

摩根士丹利最新研究報告指出，市場近期對軟體產業的悲觀看法已經過頭，雖然 AI 浪潮讓市場資金集中流向晶片、雲端基礎設施及網路安全領域，但軟體企業的長期競爭力與商業模式仍具吸引力。

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摩根士丹利分析師 Adam Wood 在最新報告中提出「Moat & Journey」分析框架，從企業競爭護城河 (Moat) 及 AI 發展歷程 (Journey) 兩大面向，評估軟體公司的長期成長潛力與競爭優勢。他認為，上述 8 家公司兼具穩固的市場地位、可持續的營收模式及 AI 商業化能力，因此最值得投資人長期布局。

報告指出，過去兩年來，標普北美科技軟體指數 (S&P North American Technology Software Index) 表現明顯落後，累計跑輸那斯達克 100 指數 40%，也落後標普 500 指數 30%，反映市場愈來愈擔憂 AI 時代下軟體公司的長期價值，以及未來獲利能力是否受到侵蝕。

摩根士丹利表示，目前市場對軟體產業主要存在五項疑慮，包括 AI 創造的價值最終將由誰取得、企業能否跳脫傳統以使用席位 (Seat-based) 計費模式創造新收入、毛利率是否將因 AI 成本而長期下降、AI 代理 (Agent) 是否最終將使應用程式走向「Headless」架構，以及 AI 模型 Token 補貼逐漸消失後，是否將拖累整體產業成長速度。

儘管 Wood 坦言，軟體產業確實已逐漸成熟，市場部分疑慮並非毫無根據，但他認為，目前投資人過度放大風險，而忽略 AI 帶來的新商業機會。他表示，AI 不僅將改變企業軟體的功能，也將創造新的營收模式，因此軟體產業未來發展空間仍高於市場普遍預期。

Wood 指出，軟體產業通常遵循「先買 (Buy)、後建 (Build)」的投資循環。目前市場仍處於 AI 基礎建設建置階段，因此資金優先流向 GPU、伺服器、雲端平台及資安領域；待基礎設施逐步完成後，AI 應用層 (Application Layer) 及企業軟體將成為下一波主要受惠者。

近幾季市場已可見相關趨勢，包括微軟持續將 Copilot 整合至 Microsoft 365 及 Dynamics 產品線，ServiceNow 積極推出 AI Agent 平台，Salesforce (CRM-US) 發展 Agentforce，Snowflake 與 Datadog 則持續強化 AI 資料分析及模型管理能力，Cloudflare 及 Palo Alto Networks 也積極將 AI 導入網路安全產品，反映大型企業軟體供應商正全面投入 AI 商業化布局。

除點名 8 檔首選個股外，摩根士丹利此次也同步調整多家軟體公司的投資評級，其中 Salesforce (CRM-US) 及 Intuit (INTU-US) 首次納入追蹤並給予「中立 (Equal-Weight)」評級；Adobe (ADBE-US) 及 Workday (WDAY-US) 則給予「減碼 (Underweight)」評級，顯示該行在 AI 競爭加劇下，對不同軟體公司的長期競爭優勢已有更明顯區隔。