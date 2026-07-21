鉅亨網新聞中心 2026-07-22 05:30

Deepwater Management 管理合夥人 Gene Munster 表示，隨著生成式 AI 工具日益複雜，對記憶體容量的需求快速增加，企業與消費市場可望自 2027 年起迎來新一波硬體升級循環。他認為，蘋果 (AAPL-US)、惠普 (HPQ-US)、SanDisk (SNDK-US) 及 Western Digital (WDC-US) 等硬體與儲存設備廠商，將成為 AI 浪潮下的重要受惠者。

Munster 指出，這項判斷來自團隊近期對 AI 開發工具的實際測試。Deepwater 內部 AI 研究主管 Doug Clinton 日前長時間使用 Grok Build(Claude Code 與 OpenAI Codex 命令列版本) 進行開發測試，雖然對整體功能表現給予正面評價，但也發現 AI 程式極度消耗記憶體資源，甚至導致筆電因負載過高而關機。

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Munster 形容，這類命令列 AI 工具堪稱「記憶體怪獸 (Memory Hog)」，反映目前市售筆記型電腦的硬體配置，已難以順暢執行大型 AI 模型與本地端 AI 工作流程。

他表示，隨著企業及消費端 AI 模型持續升級，現有裝置的記憶體容量將逐漸成為系統瓶頸。若硬體規格無法同步提升，不僅可能造成系統不穩，也難以支撐未來更龐大的 AI 運算需求。

Munster 認為，「趨勢已十分明顯」，2027 年起企業與消費市場將開始出現由 AI 驅動的新一波硬體更新周期，其中統一記憶體 (Unified Memory) 容量提升將是主要升級方向之一。他指出，當企業與消費者發現現有筆電難以負荷 AI 應用時，市場需求將自然轉向新一代高記憶體容量裝置，帶動 PC、儲存設備與記憶體產業進入新的成長階段。

近年來，包括蘋果 Apple Intelligence、微軟 Windows AI PC、Qualcomm、AMD 及 Intel 等平台均積極推動 AI PC 發展，各家 OEM 也持續提高 AI PC 的最低記憶體配置，由 16GB 逐步提升至 24GB 甚至 32GB，以因應本地端大型語言模型與 AI 代理 (Agent) 運算需求。市場研究機構 IDC 與 Counterpoint Research 亦預估，AI PC 滲透率將在未來數年快速提高，成為 PC 市場換機的重要動能。

另一方面，AI 基礎建設持續擴張，也同步推升高頻寬記憶體 (HBM) 與 DRAM 需求。近期包括 NVIDIA (NVDA-US)、美光 (MU-US)、SK 海力士及三星電子皆持續受惠於 AI 伺服器需求成長，華爾街多家機構預期記憶體供需吃緊情況仍將延續數年，支撐相關產業獲利表現。

Munster 並整理其看好的 4 家受惠企業近期股價表現如下：