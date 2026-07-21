SpaceX首份上市財報8/4登場！1100億美元解禁潮來襲、股價面臨關鍵考驗

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-21 19:00

太空探索公司 SpaceX(SPCX-US) 將於 8 月 4 日美股收盤後公布 2026 年第二季財報，這將是公司登陸那斯達克後首次向外界完整攤開財務底牌。市場關注的焦點，除了營運數字本身，更在於財報公布後即將啟動的鉅額限售股解禁，是否會對股價帶來衝擊。

SpaceX首份上市財報8/4登場。(圖：Shutterstock)

根據 SpaceX 分階段限售協議，內部人士與全體員工所持股份中的 20%、合計最高達 9.115 億股，將在財報公布後的第二個交易日解除限售。

‌



以目前每股 119.85 美元的價位計算，這批一次性釋出的股份市值約達 1092 億美元，規模甚至超越 SpaceX 首次公開發行時對外流通的公眾股總量，也達到當初 750 億美元基礎募資額的 1.45 倍以上。換言之，市場即將迎來一波比 IPO 本身更龐大的潛在賣壓測試。

分析人士指出，SpaceX 這次財報的關鍵任務，是必須證明星艦研發與人工智慧（AI）算力建設的龐大投入，能被星鏈與發射服務創造的營運現金流所消化，維持自由現金流的動態平衡。

具體而言，市場將緊盯以下幾個面向。

首先是星鏈的獲利能力與用戶成長動能。作為 SpaceX 商業營收的主力引擎，星鏈的全球用戶淨增數與單用戶平均收入（ARPU）將是外界檢視的兩大指標。

由於星鏈近年積極向新興市場滲透、採取低價策略搶占用戶，ARPU 本身承受下滑壓力，因此規模擴張所帶來的效益是否足以抵銷單價下滑、進而支撐毛利率走升，將成為觀察重點。

其次是獵鷹 9 號發射業務與星艦研發支出之間的拉鋸。獵鷹 9 號憑藉成熟的火箭重複使用技術，單次發射毛利率超過 70%，長期扮演公司穩定的現金牛角色，並掌握全球商業發射市場的絕大部分佔有率。

然而，星艦龐大的研發與資本支出正持續侵蝕整體航太部門的淨利與自由現金流，市場需要釐清獵鷹的穩定獲利，究竟能為星艦計畫「輸血」到什麼程度。

第三則是 xAI 併入後的算力支出壓力。SpaceX 今年 2 月完成對 xAI 的收購後，AI 板塊迅速躍升為集團最燒錢的業務單元。

今年第一季，AI 基礎建設的單季資本支出高達 77.2 億美元，占集團整體資本開支的 76%。

市場期待此次財報與同步更新的招股說明書，能揭露地面超級運算中心與衛星軌道算力布局的中長期支出節奏，同時也想了解 Grok 大型語言模型在企業付費市場的變現進度。

最後是財報指引與現行估值的匹配度。由於 SpaceX 目前股價估值已處於同業偏高水位，市場普遍認為，SpaceX 必須拿出強勁的營收成長數字，並提出清晰、可持續的現金流兌現路徑，才能為高估值提供支撐。

業界普遍將 8 月 4 日視為 SpaceX 發展史上的關鍵轉折點。若管理層能端出亮眼的營運數據，並釋出明確的長期業績指引，同時展現星鏈毛利率持續改善的軌跡，市場承接力道或許足以吸收員工與早期投資人集中拋售所帶來的龐大新增籌碼。

反之，一旦財報表現不如預期，基本面轉弱再疊加近 1100 億美元新增可流通股份的雙重壓力，恐將使 SpaceX 股價在整個夏末階段持續承壓。

根據目前已知的分批解禁安排：