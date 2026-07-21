鉅亨網編譯段智恆 2026-07-21 19:34

《路透》周二 (21 日) 引述 5 名知情人士報導，美國與中國預計於 9 月舉行人工智慧 (AI) 對話，討論如何降低雙方日益強大的前沿模型所帶來的風險。這將是美國總統川普上任後，美中首度就 AI 議題展開正式政府間對話。

川習會成果落地？習近平9月訪美前美中擬談AI 貝森特領軍(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，這次對話是川普與中國國家主席習近平 5 月峰會的重要成果之一，可能在習近平預定 9 月 24 日訪美前舉行，但確切日期尚未敲定。由於籌備工作仍處於初步階段，雙方與會官員、議程及會談地點也仍在討論。

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隨著全球 AI 競賽加速，美中不僅在經濟、政治與軍事領域競爭，也日益擔憂對方的 AI 能力。兩國正評估如何規範先進 AI 模型，避免相關技術被用於提升軍事能力、對關鍵基礎設施發動網路攻擊，或對勞動市場造成大規模衝擊。

知情人士指出，美方代表團預計由財政部長貝森特 (Scott Bessent) 率領。白宮、美國國務院及財政部均未立即回應置評請求；中國國家發改委、網信辦、工信部、外交部及國務院也未回應。

美中首度在川普任內正式對話

美中過去曾針對 AI 安全問題進行接觸。2024 年，時任美國總統拜登與習近平在日內瓦工作層級會談後，同意核武使用決策應由人類而非 AI 掌控。不過，9 月若順利舉行會談，將成為川普本屆任期內首場美中官方 AI 對話。

美國目前已限制部分最先進 AI 晶片出口中國。Axios 此前報導，面對中國開放權重 AI 模型能力與普及度快速提升，華府也在考慮限制美國企業使用這類模型。

中國方面則因擔憂 AI 模型可能遭用於駭客攻擊，研議限制海外使用中國開發的最強大模型。報導特別提到 Anthropic 尚未向大眾開放的 Mythos 模型，其潛在網路攻擊能力已引發北京關切。

貝森特 5 月曾表示，未來會談將以阻止強大 AI 模型擴散至「非國家行為者」為目標，並稱相關會議可能在未來 4 至 8 周內啟動。川普訪問中國後，中國外交部也證實，兩國已同意建立政府間 AI 對話機制，但北京此後未再公開說明進展。

北京盼聚焦技術、不讓對話政治化

分析人士指出，北京的討論重點包括 Mythos、美國將如何管控美方未來發布的先進前沿模型，以及華府是否會限制中國開放權重模型。川普政府目前也正與美國 AI 企業商討制定自願性安全標準，規範新模型發布，但尚未宣布具體監管措施。

一名知情人士表示，中國主管機關將在未來一個月內持續研議 AI 議題，再決定由哪些部會官員參與對話。北京期待美方進行實質接觸與技術性討論，而非讓會談淪為政治角力。