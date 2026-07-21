鉅亨網新聞中心 2026-07-21 19:30

Google 母公司 Alphabet(GOOG-US)(GOOGL-US) 即將於 7 月 22 日公布其 2026 財年第二季財報。在市場普遍擔憂人工智慧 (AI) 基礎設施支出過高之際，德意志銀行發布研究報告，對 Alphabet 股價表示強勁支持，並主張投資者不應僅聚焦於資本支出 (Capex)，而應關注 Google Cloud 來的巨大上行空間。

雲端業務預期大幅上調

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德意志銀行對 Alphabet 的樂觀展望核心在於 Google Cloud 的表現。分析師將 Google Cloud 第二季的營收增長預期從原先的 65% 上調至 70%，並預計 2026 年下半年的增長將進一步加速至 75%。

這項預測背後有三大支撐點：首先，AI 計算需求目前仍供不應求，Google 甚至需向 SpaceX 租賃計算資源以支應需求。其次，截至 2026 年第一季，Google Cloud 的訂單待辦總額已達 4,620 億美元，同比大幅增長 400%。

最後，德銀認為市場嚴重低估了雲端業務的營收潛力。德銀預測 2027 年 Google Cloud 營收可達 1,900 億至 1,950 億美元，遠高於市場共識的 1,420 億美元。若以 30% 的利潤率計算，這部分增量營收將使每股盈餘 (EPS) 增加約 1 美元。

融資與現金流依然穩健

針對市場擔憂的 AI 支出問題，德銀確實大幅調升了對 Alphabet 的資本支出預測，預計 2027 年將達到 3,250 億美元 (原預測為 2,500 億美元)，並在 2028 年升至 3,650 億至 3,700 億美元。

然而，德銀認為 Alphabet 並不存在「資本支出壓制」的問題。報告指出，Alphabet 擁有強大的融資能力，近期已籌集約 650 億至 700 億美元資金，包括來自波克夏 · 海瑟威 (Berkshire Hathaway) 的 100 億美元投資。

此外，公司持有約 1,270 億美元的現金及投資，且預計到 2027 年底累計經營現金流將達 4,200 億美元。德銀強調，投資者應關注雲端營收轉化的速度，而非僅僅是支出的規模。

AI 整合提升廣告效率

在傳統核心業務方面，德銀指出搜尋業務並未失去動能。數據顯示，Google 網站的流量與頁面瀏覽量在 2026 年第二季均有改善。儘管 AI Overview 可能改變流量格局，但研究顯示廣告預算正開始向 AI 驅動的廣告轉移，廣告投放效率持續提升。德銀維持對 Google 搜尋業務第二季同比增長 16.5% 的預測。