鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-21 13:45

亞洲股市周二 (21 日) 在科技股帶動下多數反彈，結束連日跌勢，南韓 Kospi 指數在三星電子領軍下上漲逾 4%，期間一度熔斷，日經 225 指數衝高 1700 點。不過，投資人正準備迎接一波企業財報，以檢驗人工智慧 (AI) 交易是否仍可續航。

晶片股反彈！韓股漲4%觸發熔斷 三星升6%、鎧俠飆15% (圖:Shutterstock)

日本以外 MSCI 亞太指數周二上漲 0.25%，結束連三跌，南韓 KOSPI 指數漲幅擴大至 4% 以上，截稿前仍漲 3.86% 至 6768.11 點。日股日經 225 指數上漲 2.56% 或 1651 點，報 65792.64 點。

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晶片股方面，三星電子盤中上漲 6%，日本鎧俠 (Kioxia) 漲幅擴大到 15%。不過 SK 海力士下跌 1.86%。

美股期貨小幅上揚，那斯達克 100 指數期貨漲幅一度擴大到 1%。

Alphabet、英特爾財報將檢驗 AI 行情

近幾周來，在晶片股領跌下，全球股市劇烈震盪，這反映投資人擔心 AI 概念股估值過高、獲利成長放緩，以及龐大的人工智慧 (AI) 基礎建設投資是否能帶來實際回報。

近幾周，亞洲晶片龍頭三星電子與台積電 (TSM-US)(2330-TW) 公布亮眼財報，但仍不足以滿足投資人的高昂期待，也凸顯整個 AI 產業目前面臨的挑戰。

SPI Asset Management 市場策略師 Stephen Innes 提醒，這波反彈看起來並非來自 AI 基本面明顯改善。他說：「接下來大型科技公司財報必須證明，AI 帶來的營收、獲利率及現金流，足以支撐目前龐大的 AI 基礎建設投資。」

滙豐銀行 (HSBC) 亞洲首席經濟學家 Fred Neumann 說：「AI 硬體需求依舊非常火熱，企業甚至來不及供應，但投資人對企業獲利的期待已愈來愈高，導致整個產業即使只是小幅下修展望，都可能引發股價劇烈波動。」

他進一步解釋：「整體經濟環境也變得更加艱困，能源價格上漲與利率攀升，都使前景更加複雜，也顯示即便是 AI 硬體產業，也無法完全從總體經濟逆風中免疫。」

油價回落

在此同時，中東斡旋停火希望升溫，帶動油價周二盤中自一個月高點回落。一名伊朗高層官員周一向路透表示，德黑蘭已收到調停方提出的 10 天停火方案，希望藉此推動永久停火協議，終結自 2 月 28 日以來的戰事。

截稿前，布蘭特原油期貨下跌 0.64%，報每桶 88.65 美元，前一交易日曾觸及每桶 91.42 美元，創 6 月中旬以來新高。

ATFX Global 首席市場策略師 Nick Twidale 說：「市場目前處於相當奇怪的狀態，投資人仍傾向樂觀看待局勢，因為幾個月前也曾出現類似情況，大家期待最終結果會重演。」