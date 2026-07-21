鉅亨網編輯林羿君 2026-07-21 11:08

三星週二 (21 日) 表示，將成立直接向執行長匯報的機器人事業部，以加速相關領域的技術開發與商業化進程，並將機器人業務打造為新的成長引擎。受此消息激勵，三星電子股價周二盤中大漲逾 5%。

三星加速佈局機器人 成立專責RX部門、股價漲逾5%。(圖:shutterstock)

三星在聲明中指出，新成立的 RX（Robotics eXperience，機器人體驗）部門，將負責制定中長期機器人戰略、核心技術研發與業務執行，同時擴大韓國國內外的研究能力。

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該部門將由執行副總裁李東坤（Lee Dongkun）領軍策略團隊。李東坤先前曾主導現代汽車集團的機器人策略，並曾掌舵波士頓動力公司的發展方向。

三星同時表示，計劃在機器人技術蓬勃發展的美國、中國與日本設立機器人研發樞紐，藉由善用當地產業生態系與專業技術，全面強化市場競爭力。

這項布局奠基於更為廣泛的機器人發展藍圖。三星在 1 月的法人說明會上曾指出，目標要在今年內於人形機器人業務取得「具體」成果。

三星於 4 月時表示，未來將視需求評估投資與併購，藉此加速機器人的開發與商業化進程，同時透過結盟當地企業來共同開發技術。