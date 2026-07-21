鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-21 22:30

減肥藥大戰打進法院！諾和諾德怒告禮來廣告誤導(圖：REUTERS/TPG)

訴訟提交至紐澤西州聯邦地區法院，涉及禮來為減肥藥 Zepbound 與糖尿病藥猛健樂 (Mounjaro) 推出的全美廣告。諾和諾德指控，禮來引用過時臨床試驗，將自家藥物的最高核准劑量，與較低劑量的 Wegovy 及 Ozempic 比較，卻未充分呈現諾和諾德後來取得核准的高劑量版本及最新研究數據。

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其中一支電視廣告宣稱，Zepbound 患者平均減重 50 磅，使用 2.4 毫克 Wegovy 者則僅減重 33 磅。諾和諾德表示，最新研究顯示，3 月上市的 7.2 毫克高劑量 Wegovy 可讓患者平均減重 47 磅，與 Zepbound 最新嚴謹試驗約 48 磅的結果相近。

諾和諾德強調，目前並無直接比較兩款藥物最高核准劑量的頭對頭臨床試驗，因此禮來沒有充分依據宣稱旗下產品療效更佳。雖然禮來在廣告中以小字提及高劑量 Wegovy，但諾和諾德形容相關聲明模糊、令人困惑且幾乎無法辨識，無法讓消費者了解新劑量的療效。

諾和諾德法務長庫克爾曼 (John Kuckelman) 表示，公司 4 月已向禮來發出停止侵權函，要求撤下或修正相關廣告，但禮來並未回應，僅加入諾和諾德認為遠遠不足的免責聲明。自廣告在 4 月底修改後，累計曝光次數已超過 7 億次。

諾和諾德要求法院永久禁止禮來刊登相關廣告，並下令推出更正廣告。若禮來不主動撤下內容，諾和諾德計劃在數日內聲請初步禁制令，在訴訟審理期間立即阻止廣告繼續播放。公司也尋求損害賠償，包括禮來因相關廣告取得的部分獲利，但尚未公布具體金額。

雙方正激烈爭奪美國 GLP-1 減肥藥市場，分析師預估，該市場規模到 2030 年可能突破 1,000 億美元。諾和諾德雖率先推出 Wegovy，之後卻被 Zepbound 超越，目前正以口服 Wegovy、降價策略及高劑量注射版本爭取市占率。