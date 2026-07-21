記憶體狂潮！韓國人均GDP今年有望突破4萬美元大關

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-21 09:51

即便韓國晶片股近期表現陰晴不定，這一輪記憶體狂潮對韓國經濟的提振仍將顯現在具體數據上。

韓國人均GDP今年有望突破4萬美元大關。（圖：Shutterstock）

依據韓國政府、央行和統計局測算，2026 年韓國人均國內生產毛額（GDP）將達到 39,164 美元，較上年增加 2,750 美元。7.6% 增速也將是自 2021 年（11.5%）以來最快增速，當年高成長的背景是 2020 年疫情導致的罕見經濟增速下滑。

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該估算是基於韓國政府將 2026 年名義 GDP 增速提高至 12.3%，由此推算出 2026 年韓國名義 GDP 為 3,005.9 兆韓元，再拿這個數字除以 5,160 萬總人口數得出。

這個數字還有一個特別的盼頭：如果此前不斷刷新 2009 年金融危機以來新低的韓元稍有回暖，韓國人均 GDP 甚至有機會歷史首次突破 4 萬美元關口。

根據測算，在貿易狀況不變的情況下，只要韓元匯率從 1 美元兌 1,480 韓元回升到 1,456 韓元即可。

從數字本身也能看出，這一輪記憶體狂潮對於韓國經濟影響有多大。