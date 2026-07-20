鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 15:40

三星電子將於周三 (22 日) 在英國倫敦舉辦夏季 Galaxy Unpacked 發表會，據韓媒《韓國日報》報導，業內人士表示，三星將推出可折疊智慧型手機和智慧眼鏡等一系列新產品。

三星預計推出新款折疊螢幕手機和智慧眼鏡(圖:shutterstock)

本次活動以「A New Shape Unfolds」(新形態開啟) 為主題，市場預期三星將展現其在人工智慧 (AI) 生態系統與硬體創新上的野心，推出包括三款折疊屏手機、新款智慧手錶及備受矚目的 AI 智慧眼鏡等至少 5 款新裝置。

‌



今年三星的折疊機系列將迎來重大變革，預計將一次推出三款新機。其中，Galaxy Z Fold 8(先前傳聞的 Fold Wide) 將採用全新的「寬比例」護照型設計，外屏約 5.5 英吋，展開後的內屏為 7.6 英吋，比例接近 4:3，旨在提供更好的媒體觀賞體驗並直接競爭折疊 iPhone 市場。

旗艦定位的 Galaxy Z Fold 8 Ultra 則被視為 Fold 7 的正統繼任者，搭載 8 英吋主螢幕與 2 億像素主鏡頭，並引進 Flex Titanium 鈦合金支撐技術，旨在減輕機身重量並進一步淡化螢幕折痕。

此外，直式折疊機 Galaxy Z Flip 8 外觀雖與前代相似，但可能換裝三星自研的 Exynos 2600 處理器，並優化機身厚度與重量。

另一大看點是三星首款智慧眼鏡 (可能命名為 Galaxy Glasses) 的亮相。該產品由三星與 Warby Parker 及 Gentle Monster 合作設計，預計搭載 Google Gemini AI 助手，專注於即時語音對話、翻譯、導航及相機視覺搜尋等功能。

穿戴裝置部分，三星將推出 Galaxy Watch 9 與 Galaxy Watch Ultra 2，兩者皆搭載最新的 Snapdragon Wear Elite 晶片，並在電池續航力與 Samsung Health 的健康追蹤功能上有顯著升級。

受成本危機影響，售價恐面臨調漲 受到全球記憶體短缺與組件成本上升的影響，新款裝置預計將面臨約 100 美元的漲幅。

據報導，Galaxy Z Fold 8 Ultra 的起售價可能高達 2,099 美元，Fold 8 預計為 1,899 美元，而 Flip 8 則可能升至 1,199 美元。