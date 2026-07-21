鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-21 11:20

《Yahoo Finance》報導，過去幾年引領美股上漲的科技股「七巨頭」如今或許該正式走入歷史。花旗策略師 Scott Chronert 最近直言，這個稱呼已經失去光彩。

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隨著人工智慧 (AI) 革命持續推進，市場正孕育出新的贏家，這些企業在獲利成長與市場影響力方面迅速崛起，也讓科技七巨頭逐漸失去過去的主導地位，同時促使投資人開始尋找下一批定義市場的新明星股。

Chronert 在最新報告中寫道，「在 AI 發展的現階段，以『七巨頭對其他 493 家企業』來描述市場，已具有誤導性。這種說法容易讓人誤以為標普 500 指數其餘 493 家企業共同推動了指數漲幅與獲利成長，但事實上，真正帶動市場的仍是少數幾家科技七巨頭之外、受惠於 AI 基礎設施建設的大型企業。」

華爾街對大型科技公司在 AI 領域驚人的資本支出也愈來愈缺乏耐心。市場預估，今年大型科技公司的 AI 資本支出將年增 70%，總規模突破 7,000 億美元。

這些龐大支出主要投入 AI 資料中心及高階 GPU，但也因此大幅壓縮企業現金創造能力。市場預期七巨頭未來 12 個月的預估自由現金流，將自 2024 年高峰明顯下滑。

德意志銀行策略師 Jim Reid 在報告中警告，「市場對超大規模雲端服務商的資本支出，正出現愈來愈多顧慮。」