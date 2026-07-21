鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，過去幾年引領美股上漲的科技股「七巨頭」如今或許該正式走入歷史。花旗策略師 Scott Chronert 最近直言，這個稱呼已經失去光彩。
所謂的科技七巨頭，包括蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US)、特斯拉 (TSLA-US) 及輝達 (NVDA-US)。
隨著人工智慧 (AI) 革命持續推進，市場正孕育出新的贏家，這些企業在獲利成長與市場影響力方面迅速崛起，也讓科技七巨頭逐漸失去過去的主導地位，同時促使投資人開始尋找下一批定義市場的新明星股。
Chronert 在最新報告中寫道，「在 AI 發展的現階段，以『七巨頭對其他 493 家企業』來描述市場，已具有誤導性。這種說法容易讓人誤以為標普 500 指數其餘 493 家企業共同推動了指數漲幅與獲利成長，但事實上，真正帶動市場的仍是少數幾家科技七巨頭之外、受惠於 AI 基礎設施建設的大型企業。」
他因此建議擴大科技七巨頭的範圍，以更完整反映 AI 投資主題，新增博通 (AVGO-US)、美光 (MU-US) 及 AMD(AMD-US)。他指出，加入這三家公司後的新組合，不僅彌補了七巨頭近來表現落後的缺口，其對 2026 年標普 500 指數整體預估獲利成長的貢獻，更超過市場共識成長幅度的一半。
但 Chronert 也坦言，即使擴大成「十巨頭」，仍無法完全涵蓋所有 AI 受惠者，例如英特爾 (INTC-US)、應用材料 (AMAT-US)、思科 (CSCO-US) 及科林研發 (LRCX-US) 等公司，同樣是重要的獲利貢獻者。
截至今年目前，科技七巨頭中除了 Alphabet，其餘成員股價表現皆落後標普 500 指數。Alphabet 年初至今上漲 11%，優於標普 500 指數同期 8.3% 的漲幅。
華爾街對大型科技公司在 AI 領域驚人的資本支出也愈來愈缺乏耐心。市場預估，今年大型科技公司的 AI 資本支出將年增 70%，總規模突破 7,000 億美元。
這些龐大支出主要投入 AI 資料中心及高階 GPU，但也因此大幅壓縮企業現金創造能力。市場預期七巨頭未來 12 個月的預估自由現金流，將自 2024 年高峰明顯下滑。
德意志銀行策略師 Jim Reid 在報告中警告，「市場對超大規模雲端服務商的資本支出，正出現愈來愈多顧慮。」
科技七巨頭如今已不再是投資人應該盲目追隨的七檔股票。無論是市場數據還是基本邏輯，都顯示七巨頭的時代已經開始改變。
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