鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-22 07:30

《CNBC》報導，投資人擔心股市回檔、希望為投資組合做好防禦時，通常會將部分資金轉向美國公債，作為「避險配置」。不過，如果認同摩根大通 (JPMorgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 本周對美股與美債同時發出的警告，那麼最好把美債部位集中在短天期。

事實上，過去一年來，許多投資人也正是這麼做。儘管投資人持續大舉買進股票 ETF，美國 ETF 市場在今年年中資產規模已突破 1 兆美元，其中股票型 ETF 吸金金額約占近一半，但不少投資人仍選擇將資金停泊在短天期美國公債。

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根據過去一年 ETF 資金流向資料，投資人持續湧入短天期美債 ETF，其中 iShares 0–3 Month Treasury Bond ETF(SGOV-US) 成為今年吸金最多的債券 ETF。

根據 ETFAction.com，SGOV 今年累計淨流入資金達 475 億美元，目前資產規模已接近 1,000 億美元，成為全球第三大債券 ETF，僅次於 Vanguard Total Bond Market ETF(BND-US) 與 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG-US)。

在周一專訪中，戴蒙表示，除了目前美股估值高到令他不願進場之外，他也不會買進長天期美國公債。「10 年期公債殖利率可能應該落在 4% 至 4.5% 之間。」

戴蒙認為，即使通膨逐步回落、接近聯準會 (Fed)2% 的目標，他仍看不到長天期公債價格有太大的上漲空間。

目前美國 10 年期公債殖利率約為 4.6%。今年以來，殖利率大多呈現上升趨勢，因市場預期已從聯準會最終將降息，轉變為升息可能性反而提高。

只要市場仍存在升息風險，且通膨前景仍不明朗，與殖利率呈反向關係的 10 年期公債價格就可能持續承壓。此外，市場對美國政府支出及赤字規模的擔憂，也進一步推升殖利率。

根據 ETFAction 的資料，過去一年，在資金流入排名前十的 ETF 中，固定收益產品僅兩檔入榜，分別是 Vanguard Total Bond Market ETF 及 iShares 0–3 Month Treasury Bond ETF。其中，SGOV 以近 500 億美元的淨流入資金位居所有 ETF 第五名，僅落後於幾檔規模最大的股票 ETF，包括 Vanguard、iShares 與 State Street 的核心標普 500 ETF，以及 Vanguard Total Stock Market ETF(VTI-US)。

投資人偏好短天期美債的趨勢今年仍持續延續，光是 6 月，SGOV 的資金流入便位居所有 ETF 第五名。

以短天期美債來降低投資組合波動並非新觀念。最著名的支持者之一就是「股神」巴菲特 (Warren Buffett)。