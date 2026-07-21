全球晶片股強勢反彈 台積電、美光領軍大漲
鉅亨網編譯羅昀玫
全球半導體類股週二 (21 日) 全面反彈，延續週一自上週重挫後展開的修復行情。亞洲晶片股率先領漲，美股開盤後買盤進一步擴散至記憶體、儲存設備及晶片設計族群，歐洲半導體股也同步走高。
亞洲市場方面，台積電 (2330-TW) 週二收漲 3.9%，鴻海 (2317-TW) 上漲 4.9%，聯發科 (2454-TW) 更強攻漲停、狂升 9.9%，推升台股加權指數大漲 4.2%，寫下 5 月以來最佳單日表現。
南韓 KOSPI 指數勁揚 3.6%，記憶體雙雄成為主要推力，三星電子 (005930-KR) 升幅超 6%，SK 海力士 (000660-KR) 勁揚 4.1%。
日本半導體股同樣展開強勁反攻，鎧俠 (285A-JP) 飆漲逾 17%，半導體測試設備大廠愛德萬測試 (6857-JP) 猛升超 7%。
美股晶片族群週二持續回神。美光 (MU-US) 與 SanDisk (SNDK-US) 噴高超 12%，SK 海力士 ADR (SKHY-US) 狂飆超 13%，希捷 (STX-US) 暴漲約 11.1%，延續週一的反彈行情，與上週五均出現雙位數跌幅形成強烈對比。
其他晶片及儲存概念股也獲得買盤挹注，威騰電子 (WDC-US) 猛漲 12.51%，英特爾 (INTC-US) 強升超 8.6%，超微 (AMD-US) 勁揚 8.11%，輝達 (NVDA-US) 收高 1.97%，邁威爾科技 (MRVL-US) 漲約 7%。
全球晶片股這波反彈前，半導體產業才剛歷經一波劇烈修正。
費城半導體指數上週五收盤較 6 月底歷史高點回落逾 20%，正式跌入技術性熊市。該指數週一盤中一度反彈近 4%，但尾盤漲勢收斂，終場僅上漲 0.6%，週二強漲 5.21%。
歐洲半導體股週二也跟進走高，艾司摩爾與 ASM International 漲幅均超過 3%，貝思半導體升超 7%，英飛凌科技上揚逾 5%，顯示這波反彈已由亞洲延伸至歐美市場。
值得注意的是，阿里巴巴週二公布擁有 2.4 兆參數的大型語言模型 Qwen3.8 Max，並宣稱其能力僅次於 Anthropic 的 Fable 5，但這項消息並未重演先前中國 AI 模型問世時引發的市場震盪，晶片股未出現明顯賣壓。
相較之下，月之暗面上週推出 Kimi K3 後，曾引發投資人擔心 AI 競爭格局改變，造成全球 AI 及半導體股票大幅下挫。
市場焦點接下來轉向本週密集登場的科技業財報，Alphabet (GOOGL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 與英特爾等公司均將公布業績。
投資人將從財報及展望中，進一步評估 AI 資本支出、晶片需求及這波半導體反彈能否延續。
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