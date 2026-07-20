鉅亨網編譯段智恆 2026-07-21 03:00

英國法恩堡航空展 (Farnborough Airshow) 周一 (20 日) 登場，市場焦點再度回到全球兩大飛機製造商波音 (BA-US) 與空中巴士 (Airbus)。分析認為，對波音而言，今年航空展的關鍵已不再是能拿下多少新訂單，而是能否向市場證明生產能力與供應鏈正持續改善，這將成為左右股價走勢的更重要因素。

在航空展開幕前，波音接連迎來兩項利多。根據《彭博》報導，美國聯邦航空總署 (FAA) 已允許波音恢復自行完成 737 與 787 客機出廠認證程序，象徵公司在 737 MAX 兩起空難後，逐步重建與監管機關的互信。波音表示，未來仍將在 FAA 監督下，持續生產符合飛航安全與適航認證要求的商用飛機。

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此外，《路透》報導指出，新一代美國總統專機 Air Force One 預計仍可望於 2028 年交付，雖然該計畫近年因成本攀升，已讓波音認列數十億美元損失，但交付時程並未出現新的重大變數。

不過，分析人士指出，這兩項消息大致符合市場預期，真正牽動投資人情緒的仍是波音能否提高產能。目前波音與空中巴士未交付訂單合計約 1.5 萬架，以目前生產速度計算，相當於超過 10 年的訂單量。波音更預估，未來 20 年全球航空客運需求將倍增，新增商用飛機需求上看 4.4 萬架。

相較於新增訂單，市場更關注供應鏈瓶頸是否持續改善，以及飛機交付速度能否提升。近來利雅德航空 (Riyadh Air)、SMBC Aviation Capital 及菲律賓航空 (Philippine Airlines) 均宣布向波音下訂新機或將選購權轉為正式訂單，雖有助鞏固訂單能見度，但在龐大積壓訂單面前，新訂單對股價的刺激效果已相對有限。