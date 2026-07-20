鉅亨網編譯段智恆 2026-07-20 23:30

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 將於 7 月 30 日公布第二季財報，但預測市場已率先釋出偏保守訊號。由於比特幣第二季持續走跌，交易熱度降溫，市場預期 Coinbase 交易量恐連續第三季下滑，甚至可能自 2024 年第三季以來首度跌破 2000 億美元。

Coinbase財報前蒙陰影？預測市場估Q2交易量恐跌破2000億美元(圖：REUTERS/TPG)

預測市場平台 Kalshi 交易員認為，Coinbase 第二季交易量低於市場預期的可能性偏高。根據最新押注結果，交易量超過 1600 億美元的機率僅約 41%，高於 1700 億美元的機率更只有 25%，低於 FactSet 統計分析師預估的 1685 億美元。不過，交易量超過 1500 億美元的機率高達 99%，顯示市場仍預期交易規模將維持在一定水準。

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Kalshi 這項預測合約將依據研究平台 Fiscal.ai 公布的數據結算，因此被視為市場對 Coinbase 財報前景的重要風向球。

Coinbase 交易量與比特幣價格向來高度連動。2025 年第四季及 2026 年第一季，比特幣價格回落期間，Coinbase 交易量也同步連兩季下滑。第二季比特幣價格再跌約 12%，使市場擔憂交易活躍度恐進一步受到壓抑。

受加密貨幣行情轉弱影響，Coinbase 股價自 2025 年 10 月、比特幣創高以來已累計下跌逾 55%，跌幅甚至超過同期比特幣近 50% 的回檔幅度，反映投資人對交易收入與獲利能力的疑慮。