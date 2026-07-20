Coinbase財報前蒙陰影？預測市場估Q2交易量恐跌破2000億美元
鉅亨網編譯段智恆
美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 將於 7 月 30 日公布第二季財報，但預測市場已率先釋出偏保守訊號。由於比特幣第二季持續走跌，交易熱度降溫，市場預期 Coinbase 交易量恐連續第三季下滑，甚至可能自 2024 年第三季以來首度跌破 2000 億美元。
預測市場平台 Kalshi 交易員認為，Coinbase 第二季交易量低於市場預期的可能性偏高。根據最新押注結果，交易量超過 1600 億美元的機率僅約 41%，高於 1700 億美元的機率更只有 25%，低於 FactSet 統計分析師預估的 1685 億美元。不過，交易量超過 1500 億美元的機率高達 99%，顯示市場仍預期交易規模將維持在一定水準。
Kalshi 這項預測合約將依據研究平台 Fiscal.ai 公布的數據結算，因此被視為市場對 Coinbase 財報前景的重要風向球。
Coinbase 交易量與比特幣價格向來高度連動。2025 年第四季及 2026 年第一季，比特幣價格回落期間，Coinbase 交易量也同步連兩季下滑。第二季比特幣價格再跌約 12%，使市場擔憂交易活躍度恐進一步受到壓抑。
受加密貨幣行情轉弱影響，Coinbase 股價自 2025 年 10 月、比特幣創高以來已累計下跌逾 55%，跌幅甚至超過同期比特幣近 50% 的回檔幅度，反映投資人對交易收入與獲利能力的疑慮。
市場接下來將聚焦 7 月 30 日公布的第二季財報，除了交易量是否符合預期外，投資人也將關注管理層對下半年加密貨幣市場、散戶交易動能及機構需求的最新展望，以評估 Coinbase 能否擺脫近期營運壓力。
截稿前，Coinbase(COIN-US)周一 (20 日) 盤中股價下跌 0.61%，每股暫報 156.16 美元。
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