鉅亨網編譯羅昀玫
美股週一 (20 日) 開高後失去動能，盤中走勢大致震盪，最終三大指數同步收低。市場缺乏重要經濟數據，加上聯準會進入會議前的緘默期，投資人將焦點轉向本週密集登場的企業財報，同時持續關注美伊衝突與油價走勢。
美國與伊朗再度交火推升國際油價與美債殖利率，壓抑整體市場氣氛，蘋果 (AAPL-US) 下跌逾 2%，拖累道瓊工業指數表現。
道瓊收盤下滑逾 300 點，標普 500 指數微跌 0.19%，那斯達克綜合指數收黑 0.05%，費半指數逆勢收紅 0.6%。
iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 上週重挫 10%，週一盤中回升 0.45%；美光 (MU-US) 上漲 1.9%。SanDisk (SNDK-US) 收紅 2.67%。SK 海力士 (SKHY-US) 卻仍收低 1.86%。
美國連續第九天對伊朗發動空襲，不過，伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmail Baghaei) 表示，即使美軍持續攻擊，相關中間人仍在與伊朗交換訊息，美伊雙方也可根據各自國家利益展開談判，一度提振市場對外交解決衝突的期待。
但川普隨後在 Truth Social 發文表示，伊朗將為 3 名美軍死亡付出「多上許多倍」的代價，再度推升市場避險情緒與油價。西德州原油期貨上漲 0.9%，收每桶 83.23 美元；布蘭特原油期貨上漲約 1.3%，收每桶 89.22 美元。
本週共有 77 家標普 500 指數成分股密集公布財報，包括 Alphabet 與特斯拉，投資人將從中尋找 AI 投資回報與整體市場方向的線索。
市場預期，Alphabet 搜尋廣告與 Google Cloud 業務將持續回溫，但投資人更關注 AI 資本支出規模，以及相關投資轉化為獲利的速度。
特斯拉第二季交付量雖優於預期，市場對汽車毛利率能否止跌及 Robotaxi 的推進時程仍看法分歧。英特爾與德州儀器財報，則可望提供 AI 基礎設施支出及半導體需求的最新線索。
本週其他重量級財報還包括通用汽車 (GM-US)、洛克希德馬丁 (LMT-US)、Honeywell (HON-US) 及美國運通 (AXP-US)。
美股週一 (20 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 小跌 0.02%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.14%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.51%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.12%。
費城半導體族群回神反彈。AMD (AMD-US) 上漲 1.58%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.98%；輝達 (NVDA-US) 上漲 0.23%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.75%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.85%；美光 (MU-US) 上漲 1.94%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.99%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.93%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 4.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.38%。
企業新聞
超微 (AMD-US) 收高 1.58% 至每股 503.57 美元，超微即將交付首款人工智慧 (AI) 機櫃系統 Helios，被視為輝達 (NVDA-US) Grace Blackwell 與 Vera Rubin 系統首個真正具競爭力的對手。
微軟 (MSFT-US) 強升 2.15% 至每股 402.29 美元，微軟宣布，將在 Azure 雲端平台提供搭載超微 Helios 架構的系統。Wolfe Research 分析師 Chris Caso 指出，微軟重新採用超微 GPU，顯示 Helios 具備競爭力。超微將於本週稍晚舉行「Advancing AI」活動，微軟股價盤中則小漲不到 1%。
英特爾 (INTC-US) 升幅超 2% 至每股 97.06 美元，英特爾擬資料中心部門展開新一輪裁員，確保具備適當的職位與技能，以支持業務長期發展，英特爾預定於美股週四 (23 日) 盤後公布 2026 年第二季財報。
阿里巴巴 (BABA-US) ADR 勁揚 4.67% 至每股 120.34 美元。公司預告將推出新款 AI 模型 Qwen 3.8 Max，並宣稱其能力僅次於 Anthropic 的 Fable 5 模型。
能源基礎設施業者 Hut 8 (HUT-US) 噴漲 10.37% 至每股 100.93 美元，Hut 8 與現有客戶簽署一份為期 15 年、總值 98 億美元的租賃協議，讓位於德州、容量達 1GW 的 Beacon Point 資料中心全面完成商業化。
達美樂披薩 (DPZ-US) 走揚 2.11% 至每股 328.97 美元，達美樂披薩第二季營收略優於預期，執行長表示外送與外帶訂單均明顯成長，股價上漲逾 1%。
相較之下，SpaceX (SPCX-US) 儘管宣布將於週四 (23 日) 再次嘗試發射星艦火箭，股價仍下跌 3.34% 至每股 119.85 美元，改寫新低。公司上週曾因引擎問題取消發射。
華爾街分析
Vital Knowledge 創辦人 Crisafulli 研判，投資人仍認為川普無意大幅升高美國在中東的軍事部署，例如派遣地面部隊。若情況確實如此，最終勢必需要透過某種外交方式解決衝突。
德銀分析師 Jim Reid 指出，AI 競賽最終的贏家與輸家仍不明朗。中國模型的定價逐漸接近美國中階模型，效能卻逼近更高階系統，意味其取得相同 AI 能力所需的成本明顯較低，也對美國以高算力及高資本投入為基礎的 AI 產業模式構成挑戰。
Interactive Brokers 資深經濟學家 José Torres 認為，投資人將藉由財報區分 AI 資本支出的贏家與輸家。能夠證明 AI 投資開始轉化為營收與獲利的企業，可望獲得市場青睞；無法交出相應回報，或尚未找到 AI 商業化方向的公司，則可能遭到華爾街懲罰。
富國銀行投資研究所總裁 Darrell Cronk 表示，半導體與 AI 交易正在經歷一場健康的現實檢驗。近期技術面轉弱，使市場進一步回檔至長期支撐水準的風險升高，包括測試 200 日移動均線。
他補充，考量市場目前處於超賣狀態，短期出現技術性反彈並不令人意外，但中期上升趨勢已遭到破壞。
(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)
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