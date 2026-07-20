鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-21 05:21

美股週一 (20 日) 開高後失去動能，盤中走勢大致震盪，最終三大指數同步收低。市場缺乏重要經濟數據，加上聯準會進入會議前的緘默期，投資人將焦點轉向本週密集登場的企業財報，同時持續關注美伊衝突與油價走勢。

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iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 上週重挫 10%，週一盤中回升 0.45%；美光 (MU-US) 上漲 1.9%。SanDisk (SNDK-US) 收紅 2.67%。SK 海力士 (SKHY-US) 卻仍收低 1.86%。

美國連續第九天對伊朗發動空襲，不過，伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmail Baghaei) 表示，即使美軍持續攻擊，相關中間人仍在與伊朗交換訊息，美伊雙方也可根據各自國家利益展開談判，一度提振市場對外交解決衝突的期待。

但川普隨後在 Truth Social 發文表示，伊朗將為 3 名美軍死亡付出「多上許多倍」的代價，再度推升市場避險情緒與油價。西德州原油期貨上漲 0.9%，收每桶 83.23 美元；布蘭特原油期貨上漲約 1.3%，收每桶 89.22 美元。

本週共有 77 家標普 500 指數成分股密集公布財報，包括 Alphabet 與特斯拉，投資人將從中尋找 AI 投資回報與整體市場方向的線索。

市場預期，Alphabet 搜尋廣告與 Google Cloud 業務將持續回溫，但投資人更關注 AI 資本支出規模，以及相關投資轉化為獲利的速度。

特斯拉第二季交付量雖優於預期，市場對汽車毛利率能否止跌及 Robotaxi 的推進時程仍看法分歧。英特爾與德州儀器財報，則可望提供 AI 基礎設施支出及半導體需求的最新線索。

美股週一 (20 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 307.16 點，或 0.59%，報 51,839.26 點。

那斯達克指數下跌 12.17 點，或 0.05%，報 25,508.07 點。

S&P 500 指數下跌 14.41 點，或 0.19%，報 7,443.28 點。

費城半導體指數上漲 69.96 點，或 0.60%，報 11,743.85 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 107.00 點，或 0.62%，報 17,280.90 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 小跌 0.02%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.14%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.51%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.12%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.99%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.93%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 4.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.38%。

企業新聞

超微 (AMD-US) 收高 1.58% 至每股 503.57 美元，超微即將交付首款人工智慧 (AI) 機櫃系統 Helios，被視為輝達 (NVDA-US) Grace Blackwell 與 Vera Rubin 系統首個真正具競爭力的對手。

微軟 (MSFT-US) 強升 2.15% 至每股 402.29 美元，微軟宣布，將在 Azure 雲端平台提供搭載超微 Helios 架構的系統。Wolfe Research 分析師 Chris Caso 指出，微軟重新採用超微 GPU，顯示 Helios 具備競爭力。超微將於本週稍晚舉行「Advancing AI」活動，微軟股價盤中則小漲不到 1%。

英特爾 (INTC-US) 升幅超 2% 至每股 97.06 美元，英特爾擬資料中心部門展開新一輪裁員，確保具備適當的職位與技能，以支持業務長期發展，英特爾預定於美股週四 (23 日) 盤後公布 2026 年第二季財報。

阿里巴巴 (BABA-US) ADR 勁揚 4.67% 至每股 120.34 美元。公司預告將推出新款 AI 模型 Qwen 3.8 Max，並宣稱其能力僅次於 Anthropic 的 Fable 5 模型。

能源基礎設施業者 Hut 8 (HUT-US) 噴漲 10.37% 至每股 100.93 美元，Hut 8 與現有客戶簽署一份為期 15 年、總值 98 億美元的租賃協議，讓位於德州、容量達 1GW 的 Beacon Point 資料中心全面完成商業化。

達美樂披薩 (DPZ-US) 走揚 2.11% 至每股 328.97 美元，達美樂披薩第二季營收略優於預期，執行長表示外送與外帶訂單均明顯成長，股價上漲逾 1%。

相較之下，SpaceX (SPCX-US) 儘管宣布將於週四 (23 日) 再次嘗試發射星艦火箭，股價仍下跌 3.34% 至每股 119.85 美元，改寫新低。公司上週曾因引擎問題取消發射。

華爾街分析

Vital Knowledge 創辦人 Crisafulli 研判，投資人仍認為川普無意大幅升高美國在中東的軍事部署，例如派遣地面部隊。若情況確實如此，最終勢必需要透過某種外交方式解決衝突。

德銀分析師 Jim Reid 指出，AI 競賽最終的贏家與輸家仍不明朗。中國模型的定價逐漸接近美國中階模型，效能卻逼近更高階系統，意味其取得相同 AI 能力所需的成本明顯較低，也對美國以高算力及高資本投入為基礎的 AI 產業模式構成挑戰。

Interactive Brokers 資深經濟學家 José Torres 認為，投資人將藉由財報區分 AI 資本支出的贏家與輸家。能夠證明 AI 投資開始轉化為營收與獲利的企業，可望獲得市場青睞；無法交出相應回報，或尚未找到 AI 商業化方向的公司，則可能遭到華爾街懲罰。

富國銀行投資研究所總裁 Darrell Cronk 表示，半導體與 AI 交易正在經歷一場健康的現實檢驗。近期技術面轉弱，使市場進一步回檔至長期支撐水準的風險升高，包括測試 200 日移動均線。

他補充，考量市場目前處於超賣狀態，短期出現技術性反彈並不令人意外，但中期上升趨勢已遭到破壞。