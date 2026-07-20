荷姆茲海峽2油輪爆炸失去動力！伊朗警告：石油、天然氣運輸「不安全」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-20 14:50

伊朗週一（20 日）表示有兩艘油輪發生爆炸並失去動力，使外界對荷姆茲海峽航運安全的擔憂持續升高。與此同時，美軍亦連續第 9 天對伊朗發動攻擊。

荷姆茲海峽2油輪爆炸失去動力。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）週一表示，兩艘油輪在試圖通過荷姆茲海峽一條其所稱「不安全的南部航道」後發生爆炸並失去動力。革命衛隊指控，這些船隻是在美軍鼓勵下使用該航道。

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不過，革命衛隊的聲明未透露涉事船隻名稱、所屬國旗、船員資訊或是否有人員傷亡。《路透》則表示無法立即核實該事件。

革命衛隊表示，只要其所稱美國在該地區持續「侵略行動」，這條水道就將持續處於不安全狀態，並警告：「這條航道將不再適合石化產品運輸，甚至連一滴石油與天然氣都無法安全通過。」

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，週日（19 日）共有 4 艘船舶通過荷姆茲海峽，低於前一天的 8 艘。

數據顯示，自上週五（17 日）以來，至少有 3 艘成品油輪以及 1 艘超大型原油運輸船（VLCC）進入該海峽裝載石油。

國際油價週一上漲 2%，每桶價格突破 90 美元。

伊朗攻擊美軍基地，美國反擊並警告荷姆茲海峽安全危機

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）週一表示，已使用彈道飛彈攻擊位於約旦亞喀巴機場（Aqaba airport）的美軍飛機，並打擊科威特阿迪里營區（Al-Adiri camp）及阿里薩勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的美軍軍事資產與設備，以及位於敘利亞境內的美軍目標。

巴林內政部表示，該國週一上午響起防空警報；科威特軍方則表示，在伊朗發動攻擊期間，正攔截伊朗攻擊中發射的敵方無人機。

這些攻擊是美伊雙方持續升高衝突的一環。雙方在一個月前簽署的臨時停火協議破裂後，攻擊行動不斷升級，使雙方對荷姆茲海峽控制權的爭奪進一步加劇。這場衝突已干擾能源供應，並加深全球通膨升溫的疑慮。

美國中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示，已展開「新一波攻擊行動」，目標是「削弱」伊朗在這條關鍵航運通道上攻擊商業船舶的能力。該聲明未提供更多細節。

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》引述自身記者報導，美軍飛彈週一凌晨擊中伊朗多座城市。

根據《塔斯尼姆》報導，伊朗大不里士（Tabriz）、恰赫巴哈爾（Chabahar）、科納拉克（Konarak）、馬赫沙赫爾港（Bandar Mahshahr）以及霍梅尼港（Bandar Imam Khomeini）等地都聽見爆炸聲。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，只要伊朗持續攻擊全球商業航運，美國就會繼續對伊朗採取軍事行動。

盧比歐表示：「荷姆茲海峽是國際水道，而他們仍持續對在該國際水域航行的船隻發動攻擊。」

他強調：「只要伊朗堅持控制一條國際水道，我們就必須作出回應。不過，美國始終對外交解決方案保持開放態度。」

另一方面，科威特政府表示，一座海水淡化廠連續第二天遭到攻擊並引發火災，稱這是針對重要民用基礎設施的直接打擊。

自美國與伊朗恢復公開敵對行動以來，外界對能源供應能否順利通過荷姆茲海峽的疑慮持續存在。雙方此前互相指控對方多次違反停火協議，導致停火安排破裂。