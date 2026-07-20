華為突破制裁「滿血」回歸！Pura 90s Pro系列攜5G正式重返海外市場 營收接近2020年高峰

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-20 17:00

中國科技巨擘華為 7 月中在馬來西亞舉辦新品發布會，正式推出 Pura 90s Pro 及 Pro Max 系列手機，此舉代表該公司在被美國不合理單邊制裁多年後，華為原生支援完整 5G 網路的手機正式走出國門，外界關注已久的通訊技術封鎖已被徹底突破。

(圖:shutterstock)

回溯至 2019 年，美國出口管制規則鎖死華為 5G 手機的量產與全球發售路徑。

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自 2020 年 10 月 Mate 40 系列後，華為在海外長達近五年未能發售原生 5G 旗艦，Mate 50、P60 等機型僅能依靠 4G 網路運行。直到 2023 年 Mate 60 系列憑藉全鏈路自主技術硬核突圍，而此次 Pura 90s Pro 系列登陸大馬顯示華為全自研 5G 產能已足以支撐國內外雙市場同步供應。

目前，Pura 90s Pro 已在墨西哥官網上架，杜拜、印尼、菲律賓等地亦傳出即將開售的消息。

根據華為海外官網參數，Pura 90s Pro 系列明確標註 5G NR 指標，搭載麒麟 9030S 晶片且核心通信零縮水。

根據大馬科技部落客「開箱喵可恩」實測，Pura 90s Pro 信號表現與上下行速率均優於三星與 iPhone。

系統方面，海外版採用基於 Android 客製化的 EMUI，並出廠預裝谷歌服務套件，主流金融、社交軟體均可流暢運行，解決了過往生態痛點；若用戶自行安裝 MicroG 開源框架亦能替代谷歌體系，但可能存在推送不穩問題。

華為 2025 年銷售額達 8809 億元人民幣，年增率 2%，營收規模已恢復至 2020 年巔峰水平附近。