鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-19 13:00

美伊戰火持續擴大。伊朗最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）批評美國違反停火備忘錄，揚言將給予美方「永生難忘的教訓」，德黑蘭也宣布停止履行相關承諾；與此同時，美國發布全球旅遊警示，反映中東衝突正進一步升高，區域安全風險持續惡化。

根據伊朗媒體報導，伊朗國營電視台週六（18 日）播出一份署名最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的書面聲明。

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伊朗最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）警告，美國將在德黑蘭及其區域盟友手中「嚐到永生難忘的教訓」，並指控華府一再違反雙方上月簽署的諒解備忘錄。

穆吉塔巴在聲明中表示，美國違反上月簽署的諒解備忘錄（MoU），證明美國總統川普的簽名「完全毫無價值，也毫無效力」。

聲明指出：「『大撒旦』（美國）一再違反協議，再次向全世界證明，美國總統的簽名如今已完全毫無價值、毫無效力；霸凌、霸權主義與野蠻行徑，本就是美國信條與政策不可分割的一部分。」

聲明並表示：「既然美國這個敵人執意挑起戰爭，並準備承受更沉重的代價與更大的羞辱，就應該知道，偉大的伊朗民族以及『抵抗陣線』將給予其永生難忘的教訓。」

美國本週大幅升高對伊朗的軍事行動，攻擊範圍擴及橋樑、鐵路線與海水淡化廠等民用基礎設施。德黑蘭則以攻擊科威特境內民用設施作為回應，當地官方已呼籲民眾節約用電。

這場自今年二月爆發的美國與以色列聯手對伊朗的戰爭，被伊朗高層領導人視為攸關國家存亡的生死之戰。儘管區域國家持續在幕後斡旋、尋求結束衝突，德黑蘭迄今並未對川普政府不斷升高的要求讓步。

穆吉塔巴在聲明中表示，美國已「露出真面目」，暴露出其「欺騙成性、非理性、不可信賴與邪惡」的本質。

他呼籲伊朗民眾信任領導階層有能力保護國家，並在戰事持續延燒之際，保持「警覺」與「積極應變」。

近日有報導指出，葉門胡塞武裝可能為聲援其重要盟友伊朗，封鎖通往紅海的曼德海峽（Bab al-Mandeb）。此舉恐將進一步擾亂全球能源市場、推升通膨，並對川普政府形成更大壓力，迫使其停止軍事行動。

這場戰爭在美國國內民意支持度低迷，同時也對美國經濟造成損害。

這份由卡達與巴基斯坦居中斡旋、於上月簽署的諒解備忘錄，原本旨在為結束戰爭創造條件、促成永久停火。然而，德黑蘭與華府近來相互指控對方違反協議內容，並已先後宣布備忘錄「已經終結」。

根據土耳其新聞社報導，伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）週六宣布，鑑於華府已違反諒解備忘錄的承諾，德黑蘭決定暫停履行備忘錄義務。

他表示，美方已停止執行該備忘錄框架下的所有承諾，伊朗也將不再履行相關義務，目前首要任務是全力捍衛國家。

與此同時，由於中東衝突持續升高，美國國務院週六發布全球旅遊警示，提醒全球各地美國公民提高警覺，尤其身處中東地區者應密切留意安全情勢變化。

美國國務院表示，中東局勢仍高度緊張，安全風險複雜且存在進一步升級的可能，呼籲當地美國公民持續關注最新消息，並隨時留意周遭環境。

國務院並建議海外美國公民遵循所在地美國大使館或領事館發布的安全警示與指引。聲明指出，航班取消及空域臨時關閉可能導致行程受阻。