川普擬將污染成本納入加拿大關稅！世界盃決賽空氣品質拉警報

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-18 15:10

美國總統川普週五（18 日）表示，將要求加拿大為野火煙霧擴散至美國、導致空氣品質惡化一事負責，揚言把相關「代價」計入加拿大目前所繳納的關稅之中。與此同時，持續惡化的空氣品質也引發外界對週日在美國紐澤西州舉行的世界盃決賽的擔憂。

川普擬將污染成本納入加拿大關稅。(圖：REUTERS/TPG)

根據《NBC》報導，川普在其社群平台 Truth Social 發文寫道：「損失無法估量！這是蓄意的疏忽，而且這種情況每年都在發生，為美國造成數十億美元的損失，這些污染成本必須加到加拿大目前支付的關稅中。」

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分析指出，川普向來慣於利用實際上由企業與消費者負擔的關稅，作為與他國角力時的政治籌碼。

他在貼文中進一步表示，將致電加拿大總理卡尼（Mark Carney），「了解他們打算如何處理這件事」。

川普寫道：「我們將追究加拿大的責任，因為他們沒有妥善管理境內的森林與灌木叢，導致美國無端遭到骯髒、受污染且有害健康的空氣侵襲。這種空氣品質十分危險，完全令人無法接受！」

卡尼週四（16 日）回應了外界對加拿大處理此次天災方式的批評，反過來將矛頭指向美國反對氣候政策的立場。

他表示：「每個人都有各自應負的責任。目前，我們正著重投資潔淨能源，但美國的一些生產方式卻與潔淨能源的發展背道而馳。加拿大持續在全球推動相關努力，而美國則正在縮減其在全球的投入。」

川普自重返白宮以來，已暫停美國對數十項國際氣候倡議與研究團體的支持。今年 3 月，一群大學已就川普政府試圖解散美國最大聯邦氣候研究中心一事提起訴訟。

截至週五，美國仍有超過一億人受空氣品質警報影響，明尼蘇達州與加拿大野火產生的煙霧持續籠罩包括明尼亞波利斯、芝加哥、底特律、克里夫蘭、匹茲堡、費城與紐約市在內的多個主要城市。

此外，川普計劃親自出席週日在美國紐澤西州舉行的世界盃決賽，但當地空氣品質預計到週末仍將持續惡化，預計當天將有超過 8 萬人在這座露天體育場觀賽，另有 5 萬人預計在紐約曼哈頓中央公園觀看比賽直播。

紐約州政府 15 日發布警報說，煙霾和高溫導致紐約州空氣品質變差，民眾應採取預防措施，避免在戶外逗留過久，有健康問題的人尤其要注意。

加拿大政府 15 日說，當天該國境內有 835 處野火在燃，其中 112 處火勢處於「失控」狀態。

美國國家氣象局預測，野火導致的煙霾可能會持續到本週末。美國哥倫比亞大學拉蒙特 - 多爾蒂地球觀測站研究人員 15 日表示，對紐約市來說，最糟糕的情況可能還沒出現。

根據《彭博》報導，知情人士表示，儘管加拿大野火產生的煙霧導致紐約地區的空氣品質惡化，但國際足總（FIFA）並沒有計劃將決賽移至其他地點舉行。

川普近來多次讚揚本屆世界盃賽事的成功，甚至在週五出席國際足總接待活動時表示，美國未來應再次主辦世界盃。

他還開玩笑說，下次美國舉辦世界盃時，「應該把墨西哥和加拿大排除在外」。