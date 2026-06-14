鉅亨網新聞中心 2026-06-14 20:50

隨著 2026 年美加墨世界杯開打，華爾街各大投行的身影早已悄然布局賽場內外。這場全球矚目的足球盛事，不只是球迷的狂歡，更是金融巨頭們眼中一塊價值逾 400 億美元的巨大餅。

摩根大通 (JPM-US) 旗下零售銀行品牌 Chase，今年砸下重金成為英格蘭、蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭四支英倫國家隊的官方首席銀行合作夥伴。這代表只要英格蘭出賽，摩根大通標誌就將全方位霸占賽場。

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分析指出，摩根大通選擇押注英格蘭，背後邏輯十分「華爾街」：英格蘭隊坐擁全球身價最高的一批年輕球星，包括 Jude Bellingham（身價 1.4 億歐元）、Bukayo Saka（1.2 億歐元）、Morgan Rogers（8,000 萬歐元）。

年輕陣容的成長紅利充足，短期賽事熱度可立即變現，長期商業價值持續走高，投資回報的想像空間，完全符合華爾街對「高增值優質資產」的定義。

不過，投行預測翻車並非新鮮事。2018 年世界杯，瑞銀動用計量模型進行一萬次蒙地卡羅模擬，最終押注德國奪冠，結果德國卻在小組賽爆冷出局，成為業界一段著名的笑話。

有趣的是，不少投行掌舵人本身就是鐵桿球迷。瑞銀執行長 Sergio Ermotti 是土生土長的瑞士人，長期在 Instagram 上為瑞士隊打氣，同時兼任家鄉小球會 FC Collina d"Oro 主席；他 15 歲時曾險些簽約成為職業球員，最終轉戰金融業，卻將足球磨練出的抗壓力、果斷性與團隊意識一併帶進了職場。

瑞銀全球投資主管 Markus Ueli 同樣出身足球。他曾是瑞士青年國家隊成員，接受過全職足球訓練，退役後轉型金融，如今主導瑞銀全球體育資產投資與世界杯產業研究。

量化避險基金 Citadel 創辦人 Ken Griffin 則是美國隊的頭號支持者。這位從小踢球、至今仍親自擔任子女足球教練的億萬富翁，為了讓美國隊在本屆主場世界杯上有所作為，豪擲數百萬美元協助美國足協挖來阿根廷名帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）執教。

世界杯的背後，是一套運轉成熟的金融體系。瑞銀在今年專題研報《Why Sports Matter to Investors as Well as Fans》中直言：本屆擴軍後的世界杯將為全球 GDP 貢獻高達 410 億美元的商業紅利。

正因如此，近年各大頂級投行紛紛成立專屬體育部門。花旗 (C-US) 今年上半年高調任命全球媒體娛樂暨體育投行業務主管；摩根大通今年 3 月邀請 9 位頂級運動員組成「運動員顧問委員會」，參與財富管理方向的戰略設計；摩根士丹利旗下全球體育娛樂團隊早在 2014 年便已成立，服務範圍涵蓋現役球員、退役選手乃至電競選手與內容創作者。

高盛的布局則更為全面，走全產業鏈路線。2025 年，高盛私募與頂級體育經紀公司 Excel Sports 達成近 10 億美元戰略合作，聯手設立體育投資基金，鎖定老虎伍茲、約基奇等全球體壇頂流資源，深度掌控體育產業的核心人才與 IP 資產。