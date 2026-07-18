鉅亨網編譯許家華 2026-07-18 11:23

美國與伊朗軍事衝突持續升高。美軍週五 (17 日) 完成連續第 7 個夜晚對伊朗的空襲行動，攻擊範圍由南部沿海與荷姆茲海峽周邊，進一步擴大至伊朗腹地多處軍事設施；伊朗則對科威特、巴林及約旦等地與美軍相關設施發動飛彈與無人機攻擊，雙方互相報復，使中東局勢持續惡化，也令全球能源供應與航運安全面臨更大壓力。

美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，本輪行動出動戰機、無人機及海軍艦艇，鎖定伊朗監視設施、軍事後勤基地、地下武器儲存設施及海上軍事能力，希望進一步削弱伊朗對荷姆茲海峽及周邊海域的軍事威脅。目前美軍仍有超過 5 萬名官兵部署於中東，同時持續執行針對伊朗港口的海上封鎖措施。

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根據多家外媒報導，本輪空襲造成伊朗南部 Jask、Sirik、Bandar Abbas、Qeshm 島、Bushehr、Ahvaz 以及中部 Yazd 等地陸續傳出爆炸聲，顯示美軍攻擊目標已由先前集中於南部沿海，逐步向伊朗內陸擴張。

伊朗官方表示，荷姆茲甘省兩座橋梁及一條隧道遭空襲，造成至少 3 人死亡、8 人受傷，Bandar Abbas 至 Rudan 主要道路也因受損嚴重，當局呼籲民眾避免非必要外出。此外，Larak 島一座航海導航塔疑遭飛彈擊中，衛星影像也顯示 Bushehr 核電廠園區新增受損跡象，但目前尚無法確認是否影響核電廠正常運作。

作為回應，伊朗向科威特、巴林及約旦境內美軍相關設施發射飛彈及無人機。伊朗軍方宣稱，攻擊目標包括科威特 Camp Udairi 營區、Ali Al Salem 空軍基地的彈藥庫及指揮中心，以及約旦 Muwaffaq Salti 空軍基地的油料設施與軍機。科威特政府表示，防空系統已成功攔截兩波來襲飛彈與無人機；巴林則多次響起空襲警報。

伊朗革命衛隊 (IRGC) 另宣稱擊毀巴林境內美軍無人機基地、擊落一架 MQ-9 無人機，並攻擊印度洋北部一艘美軍船艦。不過，美國中央司令部否認相關說法，並駁斥伊朗宣稱兩艘油輪在荷姆茲海峽布雷區爆炸的消息。多項戰場資訊目前仍無法獨立查證。

戰火持續升溫也重創全球航運。根據 MarineTraffic 資料，17 日僅有 8 艘船舶穿越荷姆茲海峽，低於前一天的 15 艘，創近三週最低水準；另一份路透統計甚至顯示，當天僅 3 艘商品船完成通行，創下 5 月以來最低紀錄。航運資料顯示，多數船舶改走伊朗控制的北側航道，幾乎沒有船隻使用靠近阿曼的南側航道，也連續第二天沒有超大型原油輪 (VLCC) 及液化天然氣 (LNG) 運輸船通過。

伊朗軍方並宣稱攔截 4 艘由美軍護航的油輪；美方則表示，在海上封鎖開始的前三天內，已重新引導 4 艘商船航線、迫使 1 艘停航，並登檢另一艘船舶。隨著雙方軍事行動持續升高，航運公司對通過荷姆茲海峽愈發謹慎，部分業者甚至拒絕接受美軍護航方案，區域能源供應風險持續升高。