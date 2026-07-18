鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-18 17:10

隨著美軍連續第七個夜晚對伊朗軍事目標展開空襲，包括打擊後勤基礎設施，伊朗週六（18 日）對美國在海灣地區的盟友發動新一輪攻擊。在脆弱的停火協議在一週前破裂後，這場戰爭進一步升級。

根據《路透》報導，科威特成為伊朗報復攻擊的主要目標，境內一座海水淡化廠遭擊中，科威特國際機場也因飛彈與無人機威脅頻傳而一度暫停營運。

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伊朗革命衛隊表示，已擊中位於科威特的美軍後勤支援中心「阿里夫詹營區」（Camp Arifjan），並摧毀阿里薩利姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的雷達設施。

伊朗官方媒體另指出，革命衛隊也對巴林境內謝赫伊薩空軍基地（Sheikh Isa Air Base）一處聚集美軍戰機的地點及一座情報資料中心發動攻擊。

伊朗革命衛隊表示，由於「沒有國際機構能阻止美軍的野蠻行為」，伊朗只能依循《古蘭經》教義進行反擊，並警告美國在中東地區的盟友，未來將面臨更多攻擊。

週五，美伊雙方同時將攻擊焦點延伸至海上航運。美國表示正在實施海上封鎖；伊朗則宣稱，打擊目標為違反其荷姆茲海峽航行規範的船隻。

受衝突升溫影響，國際油價週五飆升逾 4%，創逾一個月新高，進一步加劇川普政府的政治壓力。共和黨正全力爭取在 11 月國會選舉中守住權力。

美伊衝突在停火破裂後持續升溫，雙方近來不斷測試軍事升級界線，引發外界擔憂戰事恐再度滑向全面戰爭。

與此同時，民用基礎設施逐漸成為攻擊目標，國際社會警告恐涉及戰爭罪疑慮。

伊朗媒體引述地方官員表示，伊朗南部賈斯克市的電力設施與海水淡化設備遭飛彈攻擊，導致 20 個村莊約 1 萬人面臨缺水問題。

科威特政府也證實，一座發電與海水淡化設施遭伊朗攻擊波及，成為兩天內第二起針對科威特海水淡化設施的攻擊事件。

美軍中央司令部表示，美軍已連續第七天對伊朗展開打擊，目標涵蓋監控系統、軍事後勤設施、地下武器庫及海上軍事能力。

聯合國秘書長古特瑞斯則對衝突擴大表示關切，尤其憂心伊朗及周邊地區民用基礎設施遭攻擊。