鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-15 07:10

2026 年世界杯開賽數日，高盛集團 (GS-US) 隨即更新其冠軍預測模型。在納入最新賽果與 Elo 等級分變化後，西班牙仍以 24.7% 的奪冠機率高居榜首，而地主美國隊以 4 比 1 擊敗巴拉圭，成為本屆賽事開幕階段最大亮點。

高盛在最新報告中指出，其模型基於 5 萬次蒙特卡洛模擬運算，綜合球隊 Elo 等級分、球員個人能力、歷史戰績及賽程路徑等多項指標，動態推演各隊晉級前景。

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最新數據顯示，西班牙奪冠機率為 24.7%，法國以 17.4% 位居第二，衛冕冠軍阿根廷則以 15.0% 排名第三。三隊合計約佔近六成奪冠機率，形成本屆世界杯最明顯的第一梯隊。

其後依次為：巴西（7.9%）、英格蘭（5.3%）、葡萄牙（5.2%）、德國（5.1%）及荷蘭（4.9%）。

從晉級決賽的機率來看，西班牙為 36.4%，法國為 27.4%，阿根廷為 27.6%，三隊優勢同樣突出。

值得一提的是，高盛模型曾成功預判德國、西班牙等球隊的表現。

本屆賽事開幕最受矚目的變數，來自地主美國隊。儘管高盛賽前並未預期美國能取得如此懸殊的比分，但球隊最終以 4 比 1 痛擊巴拉圭，前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）攻入兩球，他也是高盛模型中唯一被納入「個人得分能力」變量的美國球員。此役為美國隊帶來 54 個 Elo 積分的淨增益。

模型隨即上調美國隊各階段晉級機率：進入 16 強為 61.8%、八強為 30.6%、晉級決賽為 3.3%，奪冠機率則由賽前水準升至 1.1%。

在亞洲球隊方面，高盛模型給予相對樂觀的預期，但與歐洲、南美傳統豪門之間的差距依然明顯。目前，沒有任何亞洲球隊的奪冠機率超過 1%。

其中，南韓被視為亞洲最具競爭力的球隊，其進入 16 強的機率為 49.3%，奪冠機率為 0.2%；伊朗進入 16 強的機率為 31.7%；日本則為 30.9%。

作為首屆由美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦的世界杯，北美球隊普遍受惠於主場因素。加拿大雖在首戰與波士尼亞與赫塞哥維納逼平，仍有 44.5% 的機率晉級 16 強。

高盛認為，熟悉的場地環境、較短的移動距離以及主場球迷的聲援，正成為北美球隊不可忽視的加分項目。