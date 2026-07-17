鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-18 05:44

美股週五 (17 日) 再度收黑。中國新創公司推出大型開源 AI 模型，引發市場對 AI 競爭升溫的疑慮，半導體類股賣壓延續；Netflix 財測也未能緩解投資人對成長放緩的擔憂，拖累主要指數全面下跌，三大指數本週同步收黑。

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以全週來看，標普週跌逾 1.5%，那指重挫約 2.9%，道瓊跌幅近 1%。

中國人工智慧 (AI) 新創公司月之暗面推出最新模型 Kimi K3，宣稱該模型能力比肩美國 OpenAI 與 Anthropic 的強大產品，市場擔憂中國開源模型競爭升溫，可能進一步削弱美國科技公司大舉投入 AI 的回報，拖累晶片股表現。

VanEck 半導體 ETF (SMH-US) 本週重挫 7%，並寫下過去 4 週以來第 3 週下跌。

相較之下，輝達、Alphabet (GOOGL-US) 與 Meta (META-US) 全週均下跌約 3%，特斯拉 (TSLA-US) 則重挫約 6%。

經濟數據方面，密西根大學公布的初步消費者信心指數顯示，隨著汽油價格回落，美國消費者對經濟前景的信心有所改善。

此外，美伊戰事進一步升溫，也加劇市場波動。西德州中級原油 (WTI) 期貨週五大漲 4.5%，收每桶 82.49 美元；布蘭特原油期貨上漲 4.6%，收每桶 88.10 美元。

美國中央司令部則表示，美軍已完成連續第 6 晚對伊朗發動的空襲，打擊數十個軍事目標，包括後勤基礎設施及海上軍事能力。科威特表示，伊朗週五攻擊當地一座發電及海水淡化設施。

美股週五 (17 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 406.55 點，或 0.77%，收 52,146.42 點

那斯達克綜合指數下跌 361.70 點，或 1.40%，收 25,520.24 點

標普 500 指數下跌 76.08 點，或 1.01%，收 7,457.69 點

費城半導體指數下跌 193.61 點，或 1.63%，收 11,673.89 點

NYSE FANG+ 指數下跌 352.26 點，或 2.01%，收 17,173.89 點

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭多數走低。Meta (META-US) 下跌 2.79%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.14%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.17%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.06%。

台股 ADR 跌多漲少。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.77%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.78%；聯電 ADR (UMC-US) 重挫 4.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.35%。

企業新聞

由於財測不如預期，Netflix (NFLX-US) 暴跌超 7% 至每股 68.95 美元。公司公布的第三季營收展望未能達到華爾街預期，並表示目前娛樂市場仍處於「快速變化且競爭激烈」的環境。

Meta (META-US) 收跌 2.79% 至每股 646.01 美元，盤中一度重挫 5.7%。《紐約時報》報導，Meta 正與 Anthropic 洽談一項規模約 100 億美元的運算能力租賃協議，Anthropic 可能在兩年內按月向 Meta 支付費用。

SpaceX (SPCX-US) 收跌 5.43%，報每股 123.99 美元，連續第六個交易日收黑。《華爾街日報》報導，SpaceX 正與五角大廈洽談提供資料中心運算能力，協助美國國防部運行 AI 模型，潛在合約金額最高可能達數十億美元，消息一度帶動股價收復部分失土。

華爾街分析

市場近期對 AI 交易的信心受到考驗。科技股自 3 月低點展開的反彈，原先由 AI 題材帶動，但隨著科技公司大幅增加資料中心與運算基礎設施支出，投資人開始質疑這些投資何時能轉化為獲利。

美銀分析師指出，費半指數過去 30 天累計下跌約 13%，市場主要受到資本支出預期、獲利了結及企業支出疑慮影響。不過，美銀仍認為，這波修正不至於破壞半導體產業由資本支出成長推動的多年期成長趨勢。

Edward Jones 資深投資策略師 Angelo Kourkafas 認為，中國開源模型據稱已能與 Anthropic 及 OpenAI 的領先產品競爭，再度引發市場對科技業快速增加支出的疑慮。

他指出，AI 終端用戶對價格正變得更加敏感，市場也開始懲罰支出增加過於積極的企業。不過，近期波動比較像是 AI 題材逐漸進入成熟階段，而非整體成長趨勢遭到破壞，這也是重大投資週期演變過程中的正常現象。

除了 AI 支出疑慮外，美伊戰事升溫帶動油價大漲，也為市場增添壓力。Aptus Capital Advisors 股票主管 David Wagner 研判，最新油價漲勢可能引發投資人恐慌，但目前油價仍大致處於正常波動範圍。他仍看好整體股市，不過預期未來市場波動可能進一步擴大。