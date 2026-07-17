鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-18 05:40

美國總統川普週五 (17 日) 威脅對加拿大加徵關稅，指控加拿大政府未妥善管理森林，構成「蓄意疏忽」，導致野火煙霾持續飄入美國，使中西部及東岸部分地區空氣品質惡化。

川普威脅對加拿大課關稅 指控野火煙霾是「蓄意疏忽」(圖：shutterstock)

川普在 Truth Social 發文表示，加拿大沒有妥善維護森林及清理林地灌木，導致「骯髒、受污染且不健康的空氣」進入美國，造成危險且令人無法接受的空氣品質。

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川普表示，他計畫週五致電加拿大總理卡尼 (Mark Carney)，了解加拿大政府準備採取哪些措施，並指控加方拒絕進行基本的森林管理及清除林地殘骸。

他進一步表示，加拿大野火煙霾正逐漸成為每年發生的問題，已造成美國數十億美元損失，因此相關污染成本「必須加到加拿大目前支付的關稅上」。不過，川普並未說明可能加徵關稅的幅度、適用商品或實施時間。

加拿大近 900 起野火持續燃燒

加拿大及明尼蘇達州北部野火持續延燒，美國目前已有超過 12 個州發布空氣品質警報。芝加哥及華盛頓等主要城市的官員呼籲居民待在室內，或在外出時佩戴口罩，以避免接觸可能危害健康的空氣污染。

受高空氣流及風向變化影響，加拿大野火煙霾週五下午至晚間再度籠罩紐約市。原先滯留在五大湖及加拿大南部一帶的煙霧，再度被氣流帶往美國東北部，導致紐約空氣品質轉差。

紐約市多地空氣品質指數 (AQI) 達到「對敏感族群不健康」等級，部分時段一度升至約 160，進入「不健康」範圍。兒童、長者及心肺疾病患者被建議減少戶外活動，必要外出時佩戴口罩。截至週五上午，紐約在全球主要城市空氣品質排名中位居第四差，僅次於底特律、芝加哥及華盛頓。

加拿大跨部門森林消防中心表示，截至週五，加拿大共有 897 起活躍野火，其中以安大略省、魁北克省及西北地區最為嚴重，目前被列為「已控制」的野火不到 100 起。

氣象預報顯示，西北風可望在本週稍晚協助驅散煙霾。不過，美國國家氣象局氣象學家 Jake Petr 表示，在野火完全撲滅前，煙霾仍可能反覆飄入美國。

美國環境保護署指出，野火煙霾中的細懸浮微粒可能引發呼吸系統問題、眼睛刺激、咳嗽及呼吸困難，並使既有疾病惡化。長期暴露在部分情況下可能造成心臟衰竭、腦部功能受損及過早死亡等嚴重健康問題。

共和黨議員要求加拿大採取行動

多名共和黨議員也指責加拿大政府未採取足夠措施預防野火。

來自密西根州的共和黨聯邦眾議員 John James、Jack Bergman、John Moolenaar 及 Lisa McClain 在致卡尼的信中表示，這已是他們連續第三年因野火煙霾問題致函加拿大官員，並指加拿大擁有防止危機發生的工具，卻選擇不採取行動。

4 名議員警告，如果加拿大不管理森林以防止野火，美國將尋求其他方式，並自行採取行動保護民眾。