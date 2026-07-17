鉅亨網新聞中心 2026-07-17 15:20

在 AI 競賽持續升溫之際，全球科技巨頭正展開一場空前的資本豪賭。高盛指出，當前的 AI 市場宛如一根橡皮筋，現在的問題是還能拉多遠。

高盛 EMEA 股票業務兩位交易主管警告，微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 與 Meta(META-US) 等超大規模雲端業者，正以數千億美元大舉投資 AI 基礎設施，資本支出規模甚至超越自身經營現金流。在 AI 建設全面加速、但獲利模式仍未明朗之際，市場情緒正處於高度緊繃狀態。

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高盛 EMEA 股票對沖基金業務主管 Mark Wilson 與 EMEA 股票流量中介業務主管 Rich Privorotsky 共同認為，當前 AI 市場的核心矛盾，在於基礎設施建設的「加速度」與財務回報的「遲滯感」。

Privorotsky 以極為生動的意象，將此局勢比作一根被不斷拉伸的橡皮筋，直言：「AI 市場已經成了一根橡皮筋——現在的問題是它還能拉多遠。」

事實上，這種隱憂並非空穴來風。上週市場已出現了 AI 經濟模式首度裂縫的跡象，隨著頂尖模型的加速擴散，推理成本出現了劇烈下滑，這在推動技術普及的同時，也對現有的獲利模型造成衝擊。

與此同時，這些科技巨頭在債務市場上的壓力依舊沉重，一旦市場信心動搖，導致其中一家關鍵參與者率先削減資本開支，極可能引發骨牌效應，觸發全球科技版圖的連鎖反應。

目前的市場分歧點在於對「回報路徑」的不同解讀。樂觀者堅持認為，目前的巨額投資是對未來 AI 智能體與企業應用爆發的關鍵押注，如同當年投入雲端運算與搜尋引擎一樣，只要成本規模效應顯現，回報終將兌現。

然而悲觀者則指出，供給過剩與定價壓力正在同步升溫。

根據阿波羅全球管理公司經濟學家 Torsten Slok 引用的 Epoch 能力指數分析，目前開源模型與閉源前沿模型之間的能力差距已大幅縮減至 4 個月，其他大國的急起直追意味著，企業必須在更廉價的替代方案湧現前，證明 AI 變現的可行性，否則高昂的估值泡沫恐將面臨嚴峻考驗。

值得關注的是，市場的定價邏輯正在發生微妙的質變。Privorotsky 觀察到，儘管模型推理價格下跌，本應壓縮整個產業鏈的回報空間，但市場的反應卻出乎意料。

若市場預期「智慧廉價化」將推動企業級採用的指數級增長，理應是硬體端獲益，然而資金動向卻顯示出完全不同的邏輯。

這表明市場正在進行價值重估：資本正在向價值鏈的上游移動，那些真正掌握客戶關係、分發管道與工作流程的平台型企業，被視為擁有更堅固的經濟護城河，而非硬體供應商。

目前的走勢很大程度上是板塊輪動與部位調整的結果，市場正試圖在 AI 技術演進的長期邏輯中，尋找真正的經濟價值宿主。

這證實了相關性正在瓦解，資金正從硬體轉向 AI 採用的「收費站型」企業。這類企業掌握了軟體、雲端與分發渠道，與技術的長期經濟邏輯高度吻合。

Wilson 與 Privorotsky 明確指出，隨著算力供給的商品化，硬體股的估值倍數可能在財報獲利下調前，就率先面臨修正。