鉅亨網新聞中心 2026-07-16 22:10

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 對當前半導體市場的亂象發出了嚴厲警告。他指出，儘管全球晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US)(2330-TW) 第二季的業績表現「好得驚人」，但其股價卻不升反降，這背後反映出市場正陷入一種極度不安且非理性的「情緒賭場」狀態。

台積電最新公布的第二季財報被 Cramer 形容為「強勁且超乎尋常地優異」。儘管面臨複雜的全球經濟環境，台積電依然展現了其在技術領先與市場份額上的絕對優勢。然而，這份被視為「重量級」的財報並未如預期般帶動股價上揚，台積電的股價在財報公布後反而出現意外下跌，讓許多分析師與投資者感到措手不及。

‌



Cramer 認為，造成台積電股價與基本面脫節的主因，在於南韓記憶體晶片巨頭 SK 海力士在美國市場的盛大首秀。隨著 SK 海力士在美國上市，市場情緒出現了劇烈波動，這種「SK 海力士效應」重塑了投資者對整個晶片行業的看法。

Cramer 表示，市場目前突然將所有的注意力都集中在 SK 海力士帶來的混亂局面與市場變革上，這使得台積電即便交出完美的成績單，在當前波動的市場氛圍中也顯得「毫無意義」。