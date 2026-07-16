鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-16 17:10

美國與伊朗之間的緊張局勢周三 (15 日) 升溫，美國總統川普一方面聲稱伊朗有意尋求談判與達成協議，但另一方面，美軍在短短 12 小時內已連續對伊朗目標發動了兩波軍事打擊。

發動軍事打擊之際 川普稱伊朗希望會面 專家警告「永久戰爭」風險(圖:shutterstock)

儘管川普在接受 Fox Business 採訪時表示，他在前往賓州參加國防與創新圓桌會議前，剛收到伊朗想要會面的訊息，但國防分析家對雙方能否達成和解持懷疑態度。

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根據美國中央司令部 (CENTCOM) 的消息，美軍於東部時間周三下午 3 點發動了第二波打擊，旨在摧毀伊朗威脅荷姆茲海峽航行安全的軍事能力。此前，美軍已在周三凌晨針對大通布島 (Greater Tunb Island) 的伊朗岸防系統及巡弋飛彈儲存與發射場進行了精確打擊。

川普更進一步發出嚴厲警告，若德黑蘭方面下周仍不配合和平談判，軍事行動將大幅升級。

川普表示，屆時美軍將鎖定伊朗的關鍵基礎設施，包括發電廠與橋樑，並揚言：「除非他們回到談判桌，否則我們將摧毀他們所有的電力系統」。川普隨後也宣布，華盛頓與德黑蘭之間的停火協議已經「結束」。

面對軍事壓力，伊朗官員表現出「準備戰鬥但維持外交門檻」的姿態。伊朗議長加利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 透過國家媒體表示，伊朗雖然不歡迎戰爭，但必須隨時做好戰鬥準備，同時也會利用外交與談判手段來鞏固國家利益。

隨著局勢惡化，全球能源與航運市場受到波及。周三上午，布蘭特原油價格維持在每桶 85 美元上方。國際航運組織 BIMCO 指出，由於川普對荷姆茲海峽貨物徵稅政策的反覆——從最初威脅徵收 20% 規費到後來取消改由海灣國家投資補償——這種訊息的不透明與頻繁變動，大幅增加了航運業的不確定性與成本。

多位學者對局勢表示悲觀。聖加侖大學講師 Andreas Böhm 指出，川普在缺乏明確戰略目標的情況下啟動戰事，可能導致衝突陷入長期的低烈度對抗，演變成一場川普曾承諾要結束的「永久戰爭」。他強調，若美軍開始轟炸伊朗基礎設施，伊朗勢必會報復海灣地區的能源設施作為回擊。