〈亞洲生技大展〉從外泌體到AI茶香創新科技吸睛 工研院聯手明基透析強化精準醫療

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-16 17:15

經濟部產業技術司於亞洲生技大展，展出 10 項涵蓋再生醫療、精準醫療與食品高值化的前瞻技術。開幕首日，工研院與明基透析簽署 MOU，透過關鍵耗材國產化，強化台灣精準醫療供應鏈自主性。現場聚焦三大亮點，包括大幅提升外泌體純化效率的自動化系統、能精準毒殺癌細胞的次世代 ADC 平台，以及利用 AI 技術建模，精準鎖住茶飲香氣的工業化應用，展現科技專案結合產業優勢，落實關鍵研發與產業轉型的成果。

經濟部秀10項新科技 見證工研院聯手明基透析推動外泌體純化技術。（圖：經濟部提供）

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，面對全球生技快速發展與人工智慧變革，台灣整合半導體、資通訊與醫療優勢，持續透過科技專案投入前瞻研發。本次技術司領軍法人打造專館，不僅協助生技產業升級，更透過技術落地，推動供應鏈自主。

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在再生醫療領域，工研院與明基透析跨界合作，開發出國內首創自動化胞外體濃縮純化系統，整合切向流過濾管柱技術。這項創新突破傳統超高速離心法的製程瓶頸，將原本需耗時 12 小時的濃縮流程，縮短至 2 小時內，並提升製程效率與品質穩定，成功實現關鍵醫療級耗材國產化。

針對癌症精準治療，生技中心建構次世代抗體藥物複合體平台，導入 LYSward 技術。該技術利用胞內微環境調控，促使藥物進入細胞後精準脫離並於溶小體釋放高劑量活性藥物。動物試驗顯示，該技術癌細胞抑制率可達 90% 以上，為台灣精準醫療產業奠定關鍵基礎。

食品科技方面，食品所開發智慧化茶香氣萃取與建模技術。結合 AI 深度學習與氣相層析質譜分析，團隊建立台灣特色茶的揮發性風味指紋圖譜，並建構量化預測模型。此技術已導入源友企業，使香氣回收率顯著提升 30% 以上，降低對人工經驗依賴，協助傳統產業實現數位轉型與高值化生產。