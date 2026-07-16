鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-16 15:14

外資於法說會中詢問，韓國競爭對手近期受惠記憶體市場景氣，累積大量獲利與投資資源；美國競爭對手也有美國政府政策支持，且已有部分美國晶片業者與其接洽。台積電是否擔憂訂單遭搶食。

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魏哲家回應，韓國競爭對手近期因記憶體業務賺取可觀獲利，確實讓他感到很羨慕；另一家美國競爭對手也獲得美國政府強力支持。不過，他也透露，台積電同樣獲得政府支持，「只是我們沒有宣布」。

魏哲家指出，政府支持當然值得歡迎，充裕資金也有所幫助，但半導體產業最終仍須回歸基本面。以他在產業超過 30 至 40 年的經驗來看，晶圓代工競爭最重要的三項核心能力，始終是技術、製造能力及客戶信任，這也是台積電長期贏得客戶訂單的關鍵。

魏哲家指出，政府提供支持值得歡迎，企業擁有大量資金也當然有利，但半導體產業最終仍必須回歸基本面。在他超過 30 至 40 年的產業經驗中，晶圓代工競爭最重要的三項核心能力始終未曾改變，分別是技術、製造及客戶信任，這也是台積電長期贏得客戶訂單的關鍵。

他強調，先進製程競爭不存在捷徑。晶片客戶選擇的不是單一商品，而是能共同合作多年的技術夥伴，雙方必須深入理解製程技術，完成晶片設計、矽智財整合、設計驗證、良率改善及產能準備，最終才能順利進入大量生產。

魏哲家引用客戶的形容表示，選擇製程技術夥伴不像到 7-11 買牛奶，不能今天覺得這家商品不好，隔天就到另一家店更換。先進晶片從選定製程、展開產品設計，到產能準備及量產爬坡，整體合作時間至少需要約 5 年。

因此，即使競爭對手擁有政府資助或龐大資金，仍需長時間累積製程技術、生產良率、量產經驗及客戶信任，無法單靠資本投入便迅速複製台積電的競爭優勢。

魏哲家表示，台積電長期競爭策略不會因對手擴產而改變，公司仍將持續投入先進製程研發、提升製造效率，並提前與客戶合作規劃產品及產能，以確保客戶產品能如期量產。

台積電也將客戶成功視為自身成長的基礎。由於先進製程合作牽涉龐大的研發成本與多年產品規劃，客戶除了比較單一節點的效能與價格，也會評估晶圓代工夥伴能否穩定量產、提供足夠產能，並長期保護客戶的商業與技術資訊。