鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，面對三星與英特爾 (INTC-US) 積極搶佔台積電市場，董事長魏哲家表示，政府支持與充裕資金固然重要，但先進晶圓代工產業沒有捷徑，真正決定競爭力的仍是技術、製造能力及客戶信任，更引用客戶說法形容，「選擇製程夥伴不是到 7-11 買牛奶」，無法今天不滿意，明天就立即換一家供應商。
外資於法說會中詢問，韓國競爭對手近期受惠記憶體市場景氣，累積大量獲利與投資資源；美國競爭對手也有美國政府政策支持，且已有部分美國晶片業者與其接洽。台積電是否擔憂訂單遭搶食。
魏哲家回應，韓國競爭對手近期因記憶體業務賺取可觀獲利，確實讓他感到很羨慕；另一家美國競爭對手也獲得美國政府強力支持。不過，他也透露，台積電同樣獲得政府支持，「只是我們沒有宣布」。
魏哲家指出，政府支持當然值得歡迎，充裕資金也有所幫助，但半導體產業最終仍須回歸基本面。以他在產業超過 30 至 40 年的經驗來看，晶圓代工競爭最重要的三項核心能力，始終是技術、製造能力及客戶信任，這也是台積電長期贏得客戶訂單的關鍵。
魏哲家指出，政府提供支持值得歡迎，企業擁有大量資金也當然有利，但半導體產業最終仍必須回歸基本面。在他超過 30 至 40 年的產業經驗中，晶圓代工競爭最重要的三項核心能力始終未曾改變，分別是技術、製造及客戶信任，這也是台積電長期贏得客戶訂單的關鍵。
他強調，先進製程競爭不存在捷徑。晶片客戶選擇的不是單一商品，而是能共同合作多年的技術夥伴，雙方必須深入理解製程技術，完成晶片設計、矽智財整合、設計驗證、良率改善及產能準備，最終才能順利進入大量生產。
魏哲家引用客戶的形容表示，選擇製程技術夥伴不像到 7-11 買牛奶，不能今天覺得這家商品不好，隔天就到另一家店更換。先進晶片從選定製程、展開產品設計，到產能準備及量產爬坡，整體合作時間至少需要約 5 年。
因此，即使競爭對手擁有政府資助或龐大資金，仍需長時間累積製程技術、生產良率、量產經驗及客戶信任，無法單靠資本投入便迅速複製台積電的競爭優勢。
魏哲家表示，台積電長期競爭策略不會因對手擴產而改變，公司仍將持續投入先進製程研發、提升製造效率，並提前與客戶合作規劃產品及產能，以確保客戶產品能如期量產。
台積電也將客戶成功視為自身成長的基礎。由於先進製程合作牽涉龐大的研發成本與多年產品規劃，客戶除了比較單一節點的效能與價格，也會評估晶圓代工夥伴能否穩定量產、提供足夠產能，並長期保護客戶的商業與技術資訊。
魏哲家強調，技術、製造能力與信任，是台積電長期經營晶圓代工業務的「成功配方」。儘管全球各國持續以政策與補助推動本土半導體製造，台積電仍有信心憑藉上述三項基本能力，維持先進製程市場的競爭地位。
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