鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-17 20:05

針對外界對於國防部無人機及無人機防禦系統採購案的錯誤爆料，經濟部今 (17) 日強調，發展無人機產業是國家安全與產業韌性的重要基石。透過政府搶先佈局，台灣無人機整機出口值從 2024 年的 441 萬美元，大幅成長至 2026 年上半年的 2.12 億美元，成長幅度近百倍，亮眼成績反映產官學研的共同努力，呼籲外界應理性看待，勿以政治口水損害國內產業的寒蟬效應。

經濟部指出，為了建立符合國軍作戰需求的供應鏈，經濟部與國科會、國防部及中科院於 2022 年共同成立指導小組，將戰略需求轉化為明確產品規格。在公開且嚴謹的機制下，當時共計 7 家業者參與無人機防禦系統主導廠商遴選，最終由創未來科技等 4 家業者脫穎而出。這項遴選結果僅提供國防部作為後續驗證參考，所有廠商在進入正式採購程序前，均須經過國防部嚴格的驗證與驗收，確保軍規產品符合最高標準，過程中絕無任何私人介入或循私空間。

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經濟部進一步說明，無人機產業已成為台灣近年產業升級與出口表現最突出的亮點之一。這不僅是單純的商業採購，更是國家安全戰略的一環。國內具備自主製造的能量，才能在國際供應鏈重組中掌握先機。目前政府已成功篩選出 9 家軍用商規無人機與 4 家防禦系統廠商，這些具備技術實力的業者，是台灣未來強化全球供應鏈競爭力的關鍵。