鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-20 13:21

針對英特爾前執行長季辛格近期就台灣半導體供應鏈韌性發表相關言論，並示警若產能中斷對全球經濟造成的衝擊恐將遠超 1930 年代經濟大蕭條。經濟部嚴正說明，台灣長期在全球半導體及人工智慧產業供應鏈中扮演關鍵角色，具備高度整合之產業聚落與完善之基礎設施。過去台灣經歷多次強烈地震、COVID-19 疫情導致之全球物流中斷，以及多起國際能源危機，均能有效因應、維持產業穩定運作，彰顯政府與產業界長期提前部署、整體供應鏈及能源體系具備高度韌性。

英特爾前執行長季辛格近日於節目訪談中示警，強調全球經濟高度仰賴台灣晶片，若中國大陸因地緣政治衝突封鎖台灣並切斷能源供應，將重創半導體產業。他指出，半導體製造製程極度精密且需全天候運作，突發停電不僅會導致產線上晶圓全數報廢，亦將損害無塵室環境與精密設備。

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季辛格強調，一旦先進晶圓廠因供電危機被迫停工，從設備重新校準、製程穩定到恢復量產，至少需 90 天。長達 3 個月的真空期將造成全球科技、汽車及國防等產業陷入癱瘓。他警告，這種產能中斷的連鎖反應，對全球經濟造成的衝擊恐將遠超 1930 年代經濟大蕭條。

經濟部強調，台灣迄今未曾發生半導體供應鏈全面中斷，過去多次全球晶片短缺台灣業界也都配合加速供給，顯見我國在供應鏈安全與能源穩定方面具備充分應變能力，對於不符事實或過度臆測之說法，社會各界應審慎看待。

經濟部指出，台灣雖地處多地震及颱風的區域，自 1999 年九二一地震以後，過去 25 年來經歷多次強震及颱風，如 2024 年的 0403 花蓮強震等，幾乎未有半導體工廠因此停工超過一天，且即便少數廠區產線略受影響，但其他仍持續運轉中、且加速生產彌補缺口。台灣 ICT 及半導體供應鏈密集，廠商間合作密切、互相支援，成功提升台灣整體供應鏈韌性。

經濟部說明，在進口能源布局方面，已持續推動油氣進口來源多元分散，並透過中長約採購、現貨市場彈性調度及安全存量管理等機制，降低單一區域或單一供應來源風險，目前國內油氣安全存量均高於法定標準，供應充足無虞。因應美伊戰事，經濟部能源應變小組對於中東情勢均有掌握，目前油氣供應充足，並對冬季的需求已有具體採購方案與備援規劃因應，請民眾安心。

在電力供應方面，經濟部表示，2025 年在台電公司妥善調度下，全年備轉容量率皆達 6% 以上，其中高於 10%(代表供電充裕綠燈) 天數達 342 天。政府每年均滾動檢討電力供需規劃，進行用電需求評估時業已納入未來半導體產業擴廠、資料中心及 AI 科技等新增用電需求，並結合深度節能成效，寬估 2026~2035 年用電需求年均成長率約為 2.5%。同時，台電也加快推動「強化電網韌性建設計畫」，全面提升全國電網面對突發事故、極端氣候及區域性風險事件的因應能力。