鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-16 19:19

實體通路暨傑昇通信門市銷售數據顯示，自 2025 年 9 月 iPhone 17 系列及 iPhone Air 上市至 2026 年 5 月期間，全台共計締造超過 197 萬台新舊 iPhone 銷售佳績，與去年同期的 176 萬台相比大幅成長 12%。

傑昇通信觀察發現，光是 iPhone 17 系列與首度問世的 iPhone Air 就強佔高達 89% 的銷售份額，這波顯著的增長打破過往市場對於銷售尾聲步入低迷的預測，更預示接下來的市場將面臨產品真空期與價格防線的全面收緊，未來通路空機價恐難再出現逾 10% 的價格跌幅。

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傑昇通信分析 iPhone 17 系列及 iPhone Air 的銷量表現，定位高階的 iPhone 17 Pro 系列雖然在市場上僅有平均 7% 的價格跌幅，卻還是展現驚人的吸金能力，撐起蘋果在台總銷售量的 58%。

主要是下一代晶片製程技術成本大幅飆升的傳聞已在市場發酵，導致原先持觀望態度的消費者，產生預防性消費心理，進而成為拉動通路客單價的絕對主力；值得注意的是，得益於原廠將基本容量策略性翻倍，消費者在選購時明顯以 256GB 為優先考慮，其次則為 512GB，顯見大容量機型的買氣後來居上。

至於原本在上市初期最不受市場看好、定位相對模糊的超薄款 iPhone Air，近期因通路刺激銷量策略性調降，使價格大幅跳水，又以 256GB 容量賣最好並成功擠進前十名。而 512GB 容量在後期憑著高達 9,410 元的價差引爆尾盤買氣，使果粉願意為更加輕薄的機身設計與手感買單。

傑昇通信表示，買氣成長的同時，也拉高消費者對 iPhone Air 2 的預期；普遍期盼新機未來能導入 2 奈米先進晶片以提升能效，並徹底補強初代機型最受詬病的電池續航力短板，讓手機能在維持輕薄的同時兼具更長效的日常實用性。

傑昇通信指出，在前代 iPhone 16 系列機型的庫存去化表現上，隨 iPhone 16e（128GB）通路空機價來到 17,190 元，已成當前市面上門檻最低的 iPhone 入門首選；而另一款 iPhone 16e（256GB）也創下 29% 的通路最大跌幅，換算實質價差高達 7,410 元。

無獨有偶，另一款跌幅達 28%、價差 9,410 元的 iPhone 16（256GB），在實體通路的強力促銷下雖已完售，但累積的龐大銷量至今仍維持在全台前 20 款熱銷 iPhone 排行內。

面對即將到來的秋季新機發表，許多果粉還在猶豫是否該等待新機開賣後，前代機型的崩盤降價。

傑昇通信坦言，蘋果官方早在新機問世前兩個月就開始嚴格限制舊旗艦的出貨量，加上全球半導體記憶體零組件價格持續看漲，大盤通路提早進入庫存去化尾聲，後續價格非但不會再創新低，反而會因為官網強制下架導致市場現貨奇貨可居，也意味現行旗艦機的供應量將在開賣前急遽收縮。