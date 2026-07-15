鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-15 19:29

經濟部長龔明鑫與駐日大使李逸洋今（15）日同在東京見證，台灣無人機產業正式擴大與日本市場合作，工研院與台廠新樂飛（7A Drones）攜手 SkyDrive、AlterSky 及 AeroJapan 三家日本業者，簽署三項合作協議，應用範疇橫跨離島緊急醫療、大型物流運輸及鳥獸害防治。此舉象徵台灣無人機產業已具備從關鍵零組件、整機系統到應用服務的完整輸出能力，為台灣無人機布局全球可信任供應鏈奠定堅實基礎。

龔明鑫表示，台灣無人機產業成長迅速，產值從 2024 年的 50 億元新台幣，躍升至 2025 年的 129 億元新台幣，外銷產值更由 1.4 億元新台幣大幅成長至 29 億元新台幣，海外潛力巨大。本次三項合作協議不僅驗證台灣自主研發的飛控、馬達及系統整合技術，更透過日本多元場域導入，成功推進商業落地。新樂飛與日商簽署採購合作，代表台灣大型物流無人機正式揮軍日本，經濟部將持續協助業者強化國際競爭力，讓世界看見台灣的創新科技實力。

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經濟部產業技術司進一步說明，在先進空中移動領域，工研院與新樂飛、SkyDrive 共同規劃澎湖馬公至虎井的離島緊急醫療航線，預計 2028 年後啟動，解決冬季交通受限的醫療困境。