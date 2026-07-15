鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部長龔明鑫與駐日大使李逸洋今（15）日同在東京見證，台灣無人機產業正式擴大與日本市場合作，工研院與台廠新樂飛（7A Drones）攜手 SkyDrive、AlterSky 及 AeroJapan 三家日本業者，簽署三項合作協議，應用範疇橫跨離島緊急醫療、大型物流運輸及鳥獸害防治。此舉象徵台灣無人機產業已具備從關鍵零組件、整機系統到應用服務的完整輸出能力，為台灣無人機布局全球可信任供應鏈奠定堅實基礎。
龔明鑫表示，台灣無人機產業成長迅速，產值從 2024 年的 50 億元新台幣，躍升至 2025 年的 129 億元新台幣，外銷產值更由 1.4 億元新台幣大幅成長至 29 億元新台幣，海外潛力巨大。本次三項合作協議不僅驗證台灣自主研發的飛控、馬達及系統整合技術，更透過日本多元場域導入，成功推進商業落地。新樂飛與日商簽署採購合作，代表台灣大型物流無人機正式揮軍日本，經濟部將持續協助業者強化國際競爭力，讓世界看見台灣的創新科技實力。
經濟部產業技術司進一步說明，在先進空中移動領域，工研院與新樂飛、SkyDrive 共同規劃澎湖馬公至虎井的離島緊急醫療航線，預計 2028 年後啟動，解決冬季交通受限的醫療困境。
此外，新樂飛與擁有豐富運航實績的 AlterSky 合作，針對日本物流缺工與高齡化問題，推動大型物流無人機的實地驗證與法規認證。同時，亦結合 AeroJapan 的資源投入鳥獸害防治及人才培育，這標誌著台灣無人機技術已從技術驗證正式邁向實質商業化應用階段。
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