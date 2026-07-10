鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-10 13:30

日元兌美元匯率周五 (10 日) 顯著走強，主要受到日本內閣官員表態提振本土資產的影響。財務大臣片山皋月於周五表示，政府的一項優先任務是鼓勵家庭及包含「政府退休金投資基金」(GPIF) 在內的投資者增加對日本金融資產的投資，旨在讓公眾能直接從日本的經濟成長中受益。

此番言論引發市場強烈反響，日本市場出現「股、債、匯三升」的局面。美元兌日元匯率從 162.43 附近一度大跌至 161.29 左右。與此同時，日本國債殖利率全線下滑約 10 個基點，日經 225 指數則延續漲勢，突破 70,000 點大關。

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GPIF 作為全球規模最大的退休基金，管理資產高達 293.6 兆日元 (約 1.81 兆美元)，目前約有半數資產投資於海外。分析指出，若該基金將資金大規模移回國內，將對長期處於 40 年低點附近的日元提供強勁支撐。

除了政策面的預期，通膨壓力也為日元走勢提供助力。數據顯示，受燃料成本上漲與先前日元疲軟影響，日本 6 月生產者物價指數 (PPI) 創下 3 年多來最快增速。強勁的 PPI 數據預計將推升未來數月的消費者物價，進一步增加日本央行 (BOJ) 升息的壓力。