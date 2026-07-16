鉅亨網編輯林羿君 2026-07-16 15:20

週三 (15 日) 晚間，輝達(NVDA-US) 執行長黃仁勳現身東京神田區，親自拜會那些支撐 AI 供應鏈、卻鮮為人知的日本供應商。這位執行長走進當地一間上班族下班後常去的小巧居酒屋，讓這條以烤肉串和堆疊啤酒箱聞名的狹窄巷弄，瞬間成為 AI 熱潮的舞台。

店外擠滿了高舉智慧型手機的民眾，希望能一睹這位在社群媒體上被暱稱為「皮衣執行長」、其晶片已成為全球 AI 賽局核心人物的風采。

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座上賓包括先進快閃記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）、全球頂尖矽晶圓供應商信越化學（Shin-Etsu Chemical）、晶片設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron），以及先進晶片封裝關鍵膜材的唯一供應商味之素（Ajinomoto）等公司高層。

此外，光纖電纜製造商住友電工（Sumitomo Electric）與高階電容大廠太陽誘電（Taiyo Yuden）的負責人也出席與會，松下控股（Panasonic）執行長楠見雄規也被目擊現身店內。

這場聚會凸顯了輝達下一代 AI 系統對工程技術、零組件及硬體的廣泛依賴。

除了自家的繪圖處理器（GPU），輝達還需要來自日本龐大產業生態系中各類公司提供的先進記憶體、網通技術、基板、化學材料及製造專業。

以日東紡（Nitto Boseki）為例，該公司幾乎包辦了全球用於防止晶片翹曲的超薄 T - 玻璃纖維布供應，其執行長也親自出席了這場神田聚會。

黃仁勳當天稍早曾指出，半導體製造的基石，從高純度材料到設備與封裝系統，皆源自日本。

他表示：「製造雖在全球各地進行，但基礎技術、化學技術、材料技術，以及最底層的基礎科學，都在日本。」

身穿妻子贈送的全新皮衣，黃仁勳無畏東京酷熱潮濕的天氣，不僅向高層主管分發清酒，還在一盤盤冒著煙的日式烤豬肉串旁談笑風生，隨後更走出店外，將紅豆餅遞給在外圍觀的民眾，讓民眾喜出望外。

身為全球市值最高企業，輝達派出其共同創辦人兼靈魂人物，深入東京最具傳統風情的街區，親自拉攏這些低調的日本產業冠軍。黃仁勳與居酒屋外的一位民眾寒暄時，對方打趣地請求輝達讓產品更便宜，兩人最後握手言歡。