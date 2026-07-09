鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-09 15:20

外媒最新報導指出，輝達執行長黃仁勳表示，該公司內部軟體工程師的工作型態已出現根本性轉變，AI 智能體成為新的技能。

黃仁勳在接受《商業內幕 (BI)》專訪時說：「我的每位軟體工程師現在都更願意建構 AI 智能體 (Agent)，而非單純撰寫 Python 程式碼。」這顯示 AI 智能體已成為一項關鍵的新興技能。

‌



黃仁勳表示，AI 技術讓工程師大幅減少傳統編碼工作，將枯燥的重複性任務交由智能體處理。工程師的角色因而從「打字員」轉向更高階的設計者，專注於建構智能體、設計效能基準測試 (Benchmark(及設定安全防護機制。

黃仁勳說：「這項工作需要想像力、創造力與深厚的技術底蘊。」

針對外界憂心 AI 將取代白領工作的論調，黃仁勳持不同看法。他駁斥 AI 僅會消滅職缺的觀點，認為將 AI 落實到現實應用需完成大量前置工作，反而創造新的職位。

黃仁勳在今年 5 月接受媒體專訪時也曾說道：「AI 正創造許多工作，我的工程師們都很喜歡這一點。」

他當時預言，AI 將是美國實現「再工業化」的最佳契機，並將帶來大量的就業機會。

相較於 Anthropic 執行長 Dario Amodei 與亞馬遜執行長 Andy Jassy 近期對 AI 衝擊就業市場的警告，黃仁勳態度相對樂觀。