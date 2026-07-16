鉅亨網編譯陳韋廷
輝達執行長黃仁勳本週現身東京，密集展開一系列合作簽約與商務會晤，戰略意圖清晰指向將日本打造成該公司全球物理 AI 版圖的核心支點。本週稍晚，黃仁勳還將宣布與日本主權 AI 相關的合作計畫。
綜合《彭博資訊》與《共同社》等外媒報導，輝達今 (16) 日宣布與日本機器人巨頭發那科 (Fanuc) 和安川電機 (Yaskawa Electric) 達成合作，共同推進機器人與 AI 技術開發，同時擴大與日本最大車廠豐田的合作範圍，涵蓋自動駕駛、工廠仿真及城市智能等多個領域。
黃仁勳在東京媒體活動上表示：「借助 AI，機器人將變得智能、易於適應且觸手可及。」
他並指出，輝達正系統性地將日本的製造業基礎、半導體供應鏈與輝達 AI 全棧技術深度綁定，並駁斥 AI 投資泡沫論，「我們離 AI 泡沫還很遙遠，需求極為強勁，至少需要建設十年的基礎設施」。
除商務佈局外，黃仁勳這趟日本行更有一段跨越 30 年的歷史重逢為其增添情感厚度。
黃仁勳昨日在秋葉原世嘉 (SEGA) 遊戲中心舊址與世嘉前社長入交昭一郎再度同台。
1996 年前後，輝達因為 SEGA 開發下一代主機圖形晶片技術路線失誤瀕臨破產，黃仁勳主動坦承失敗後，入交昭一郎推動世嘉投資約 500 萬美元救命，助其裁員重組後推出 RIVA 128 翻身。
黃仁勳週三 (15 日) 感慨道：「如果沒有 SEGA 和入交昭一郎所做的一切，輝達不會存活到今天。輝達市值如今超過 5 兆美元。」
黃仁勳與輝達也宣布未來 SEGA 作品將支持 RTX Spark 平台，延續 30 年前 NV1 晶片支持《VR 戰士》的緣分。
週三晚間，黃仁勳現身東京神田區一家居酒屋，以低調晚宴籠絡日本 AI 供應鏈核心節點。與會者包括鎧俠 CEO、信越化學負責人、東京電子掌門人、味之素、住友電氣、太陽誘電及松下控股高管，幾乎勾勒出輝達新一代 AI 系統所依賴的日本硬體供應鏈。
席間討論聚焦共同推動半導體產業繁榮與股價上漲，居酒屋外則聚集大批民眾爭睹這位「皮夾克先生」的風采。
黃仁勳將日本定位為全球物理 AI 發展的關鍵陣地，認為日本在精密與大規模製造的卓越能力，可藉自動化與機器人技術應對嚴峻的勞動力短缺問題。
具體合作上，與發那科、安川的合作直指工業機器人智能化升級；豐田則基於 DRIVE AGX、Omniverse 等平台推進 L2++ 車輛開發、代碼助手 AI 及工廠數字孿生。
輝達副總裁 Rishi Dhall 則指出，物理 AI 將為汽車、機器人、工廠乃至城市帶來智能。
輝達與日氣的合作呈現出全棧滲透態勢：醫療領域上，衛材、安斯泰來、第一三共、小野藥品藉 BioNeMo 加速藥物發現，佳能、富士膠片推出輝達加速 CT 系統，川崎重工開發手術機器人；金融領域上，瑞穗銀行建設最大本地 AI 工廠，三井住友 JRI、樂天銀行部署 AI 工廠與 Agent 工具；量子計算方面，日本理化學研究所兩台 GB200 超算已運行。
此外，市場也預期黃仁勳此行還可能宣布與日本「物理 AI 模型國家隊」Noetra(軟銀、NEC、本田等 44 家企業組成，獲政府 1 兆日元補貼) 合作，進一步深度嵌入日本國家 AI 戰略。
從秋葉原的舊友重逢到神田居酒屋的供應鏈夜宴，再到機器人、汽車、醫療、金融與量子計算的全面簽約，黃仁勳此行標誌著輝達從資料中心向物理世界延伸的關鍵一步，擁有製造與供應鏈優勢的日本正成為輝達物理 AI 帝國不可或缺的戰略支點。
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