鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-16 18:00

輝達執行長黃仁勳本週現身東京，密集展開一系列合作簽約與商務會晤，戰略意圖清晰指向將日本打造成該公司全球物理 AI 版圖的核心支點。本週稍晚，黃仁勳還將宣布與日本主權 AI 相關的合作計畫。

(圖:shutterstock)

綜合《彭博資訊》與《共同社》等外媒報導，輝達今 (16) 日宣布與日本機器人巨頭發那科 (Fanuc) 和安川電機 (Yaskawa Electric) 達成合作，共同推進機器人與 AI 技術開發，同時擴大與日本最大車廠豐田的合作範圍，涵蓋自動駕駛、工廠仿真及城市智能等多個領域。

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黃仁勳在東京媒體活動上表示：「借助 AI，機器人將變得智能、易於適應且觸手可及。」

他並指出，輝達正系統性地將日本的製造業基礎、半導體供應鏈與輝達 AI 全棧技術深度綁定，並駁斥 AI 投資泡沫論，「我們離 AI 泡沫還很遙遠，需求極為強勁，至少需要建設十年的基礎設施」。

除商務佈局外，黃仁勳這趟日本行更有一段跨越 30 年的歷史重逢為其增添情感厚度。

黃仁勳昨日在秋葉原世嘉 (SEGA) 遊戲中心舊址與世嘉前社長入交昭一郎再度同台。

1996 年前後，輝達因為 SEGA 開發下一代主機圖形晶片技術路線失誤瀕臨破產，黃仁勳主動坦承失敗後，入交昭一郎推動世嘉投資約 500 萬美元救命，助其裁員重組後推出 RIVA 128 翻身。

黃仁勳週三 (15 日) 感慨道：「如果沒有 SEGA 和入交昭一郎所做的一切，輝達不會存活到今天。輝達市值如今超過 5 兆美元。」

黃仁勳與輝達也宣布未來 SEGA 作品將支持 RTX Spark 平台，延續 30 年前 NV1 晶片支持《VR 戰士》的緣分。

週三晚間，黃仁勳現身東京神田區一家居酒屋，以低調晚宴籠絡日本 AI 供應鏈核心節點。與會者包括鎧俠 CEO、信越化學負責人、東京電子掌門人、味之素、住友電氣、太陽誘電及松下控股高管，幾乎勾勒出輝達新一代 AI 系統所依賴的日本硬體供應鏈。

席間討論聚焦共同推動半導體產業繁榮與股價上漲，居酒屋外則聚集大批民眾爭睹這位「皮夾克先生」的風采。

黃仁勳將日本定位為全球物理 AI 發展的關鍵陣地，認為日本在精密與大規模製造的卓越能力，可藉自動化與機器人技術應對嚴峻的勞動力短缺問題。

具體合作上，與發那科、安川的合作直指工業機器人智能化升級；豐田則基於 DRIVE AGX、Omniverse 等平台推進 L2++ 車輛開發、代碼助手 AI 及工廠數字孿生。

輝達副總裁 Rishi Dhall 則指出，物理 AI 將為汽車、機器人、工廠乃至城市帶來智能。

輝達與日氣的合作呈現出全棧滲透態勢：醫療領域上，衛材、安斯泰來、第一三共、小野藥品藉 BioNeMo 加速藥物發現，佳能、富士膠片推出輝達加速 CT 系統，川崎重工開發手術機器人；金融領域上，瑞穗銀行建設最大本地 AI 工廠，三井住友 JRI、樂天銀行部署 AI 工廠與 Agent 工具；量子計算方面，日本理化學研究所兩台 GB200 超算已運行。

此外，市場也預期黃仁勳此行還可能宣布與日本「物理 AI 模型國家隊」Noetra(軟銀、NEC、本田等 44 家企業組成，獲政府 1 兆日元補貼) 合作，進一步深度嵌入日本國家 AI 戰略。