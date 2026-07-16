美股

傳蘋果評估收購晶片新創 強化AI伺服器布局

鉅亨網編譯羅昀玫

《The Information》週三 (15 日) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正評估收購半導體新創公司，以提升 AI 伺服器運算能力，縮小與競爭對手在 AI 基礎設施上的差距。

cover image of news article
傳蘋果評估收購晶片新創 強化AI伺服器布局 (圖：翻攝appleinsider)

報導指出，過去幾個月，蘋果已與投資銀行及多家半導體新創公司接洽，評估潛在收購機會。推動這項計畫的主因，是公司亟需提升 AI 資料中心的運算能力。


目前，蘋果主要以自研的 M2 Ultra 晶片支援部分 AI 資料中心工作，但內部 AI 伺服器的運算能力已逐漸遭遇瓶頸。對於更高負載的 AI 工作，例如執行支援新一代 Siri 的 Google (GOOGL-US) Gemini 模型，蘋果目前仍需仰賴 Google Cloud 採用輝達 (NVDA-US) GPU 的運算基礎設施。

此外，知情人士表示，蘋果代號為「Baltra」的新一代 AI 伺服器晶片原定今年推出，但目前已延後問世，也讓公司更積極尋求外部技術資源。

報導指出，蘋果過去較少進行大型收購，通常鎖定規模僅數億美元的新創公司。不過，近年併購策略已有所調整。

今年 1 月，蘋果以近 20 億美元收購以色列新創公司 Q.ai，該公司開發可透過臉部細微動作辨識語音的技術，這筆交易也成為蘋果史上第二大收購案，僅次於 2014 年以 30 億美元收購 Beats Electronics。

事實上，蘋果自研晶片業務同樣起源於一筆收購。2008 年，蘋果以 2.78 億美元收購晶片設計公司 PA Semi，為後續 iPhone 處理器及 Apple Silicon 晶片奠定基礎。

隨著 AI 運算需求快速攀升，蘋果如今再度尋求透過併購強化晶片技術布局，顯示公司正加快擴充 AI 基礎設施，以提升自家生成式 AI 服務的運算能力。


文章標籤

蘋果AI伺服器M2 UltraBaltra資料中心

相關行情

台股首頁我要存股
蘋果327.5+4.01%
Alphabet公司(A)370.92+3.17%
輝達212.5+0.33%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty