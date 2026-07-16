鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-16 09:10

《The Information》週三 (15 日) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正評估收購半導體新創公司，以提升 AI 伺服器運算能力，縮小與競爭對手在 AI 基礎設施上的差距。

傳蘋果評估收購晶片新創 強化AI伺服器布局 (圖：翻攝appleinsider)

報導指出，過去幾個月，蘋果已與投資銀行及多家半導體新創公司接洽，評估潛在收購機會。推動這項計畫的主因，是公司亟需提升 AI 資料中心的運算能力。

‌



目前，蘋果主要以自研的 M2 Ultra 晶片支援部分 AI 資料中心工作，但內部 AI 伺服器的運算能力已逐漸遭遇瓶頸。對於更高負載的 AI 工作，例如執行支援新一代 Siri 的 Google (GOOGL-US) Gemini 模型，蘋果目前仍需仰賴 Google Cloud 採用輝達 (NVDA-US) GPU 的運算基礎設施。

此外，知情人士表示，蘋果代號為「Baltra」的新一代 AI 伺服器晶片原定今年推出，但目前已延後問世，也讓公司更積極尋求外部技術資源。

報導指出，蘋果過去較少進行大型收購，通常鎖定規模僅數億美元的新創公司。不過，近年併購策略已有所調整。

今年 1 月，蘋果以近 20 億美元收購以色列新創公司 Q.ai，該公司開發可透過臉部細微動作辨識語音的技術，這筆交易也成為蘋果史上第二大收購案，僅次於 2014 年以 30 億美元收購 Beats Electronics。

事實上，蘋果自研晶片業務同樣起源於一筆收購。2008 年，蘋果以 2.78 億美元收購晶片設計公司 PA Semi，為後續 iPhone 處理器及 Apple Silicon 晶片奠定基礎。