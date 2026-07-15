鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-16 07:10

五角大廈週三 (16 日) 宣布，美軍當天下午再度對伊朗發動第二波空襲，鎖定威脅荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 商業航運的軍事目標。美國總統川普 (Donald Trump) 同時警告，若伊朗拒絕重返談判，下週將進一步擴大攻擊範圍，甚至可能波及能源與基礎建設設施。不過，伊朗則強硬回應，目前沒有恢復談判的打算，並矢言持續報復。

伊朗目前無意重返談判 川普揚言「下周」將擴大轟炸範圍 (圖：Shutterstock)

美國中央司令部 (CENTCOM) 表示，美東時間下午 3 時，美軍展開當日第二波軍事行動，目標是削弱伊朗用來威脅荷姆茲海峽自由航行船舶的軍事能力。中央司令部強調，美軍依照總統命令，將持續追究伊朗相關責任。

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這是美軍當天第二度空襲伊朗。稍早，美軍已發動一波約 90 分鐘的攻擊，而前一晚則執行長達 7 小時的空襲，並恢復對伊朗港口的海上封鎖，代表美軍對伊朗的軍事行動仍持續升高。

川普接受福斯新聞 (Fox News) 訪問時表示，美方官員日前仍與伊朗接觸，並敦促伊朗盡快達成協議，但德黑蘭拒絕重返談判桌。

川普警告，若伊朗持續拒絕談判，美軍下週將擴大攻擊行動。他表示，能源設施目前仍是保留目標，但若情勢沒有改變，美軍將攻擊伊朗發電廠及橋梁等重要基礎建設。

川普說：「伊朗最好達成協議，否則將一無所有。」

談到是否攻占伊朗最大石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island) 時，川普透露，美軍已對該島發動數次攻擊，但刻意保留部分區域，以避免對全球能源市場造成過大衝擊。

不過，他也表示，若伊朗軍力遭進一步削弱，不排除採取更進一步軍事行動。

另一方面，伊朗政府發言人表示，美軍近期空襲已造成至少 30 名平民死亡、超過 260 人受傷。

美聯社報導，美軍亦攻擊位於錫斯坦－俾路支斯坦省的伊朗第 388 機械化步兵旅軍營，造成 7 名官兵死亡、多人受傷。

美軍攻勢也持續擴大至伊朗南部沿海地區。包括格什姆島 (Qeshm Island)、班達阿巴斯 (Bandar Abbas)、漢加姆島 (Hengam Island) 及班布爾 (Bampur) 等地均傳出爆炸，布什爾 (Bushehr) 核電廠周邊防空系統也一度啟動。

面對美軍持續空襲，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 週三也展開新一輪報復攻擊，宣稱已鎖定巴林、科威特及約旦境內美軍基地與相關軍事設施，包括美國第五艦隊司令部、科威特阿里賽勒姆空軍基地 (Ali Al Salem Air Base) 及約旦阿茲拉克 (al-Azraq) 基地等目標。

革命衛隊警告，只要美軍持續在中東採取軍事行動，「中東地區的石油與天然氣出口將不是所有人都能進行，就是沒有人能進行」，並強調將持續對美國採取「決定性回應」。

伊朗副外長加里巴巴迪 (Kazem Gharibabadi) 強調，美國誤以為軍事攻擊及封鎖可以迫使伊朗要求談判，但伊朗不會因此屈服。