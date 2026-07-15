鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-16 06:10

美國中央司令部 (CENTCOM) 週三 (15 日) 宣布，美軍對伊朗已展開新一輪軍事行動，並於當天下午發動第二波空襲，這也是美方連續第五天對伊朗發動軍事打擊。

中央司令部在社群平台 X 發文表示，美軍於美東時間週三下午對伊朗發動當天第二波空襲，持續打擊伊朗威脅荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運安全的軍事能力，美伊衝突持續升溫。

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中央司令部指出，美軍於美東時間下午 3 時展開第二波軍事行動，攻擊目標為伊朗用來威脅船舶自由通行荷姆茲海峽的軍事能力。

中央司令部強調，荷姆茲海峽是全球商業運輸的重要國際水道，此次行動是依據美國總統川普 (Donald Trump) 的指示，追究伊朗相關責任。

就在美軍展開新一輪空襲前，川普再度向伊朗發出警告，表示德黑蘭已清楚美方立場，並警告伊朗「最好守規矩」。

儘管巴基斯坦先前居中斡旋，促成美伊簽署一份旨在終止戰事的諒解備忘錄 (MoU)，但雙方近日仍持續互相攻擊，衝突並未平息。

此次美伊新一輪交火，可追溯至今年 2 月美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，之後局勢持續升高，近期戰事再度擴大。

面對美軍持續空襲，伊朗首席談判代表兼國會議長卡利巴夫 (Mohammed Bagher Ghalibaf) 表示，伊朗「從未歡迎戰爭，現在也不歡迎」，但強調「我們必須時刻做好戰鬥準備，堅定捍衛國家安全與利益」。

伊朗衛生部表示，過去幾天美軍對伊朗南部的攻擊已造成至少 35 人死亡、300 人受傷。伊朗軍方則指出，美軍向伊朗南部發射 13 枚飛彈，造成 7 名伊朗軍人死亡，並將此形容為「懦弱的侵略行為」，誓言將展開報復。