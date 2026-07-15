ASML將AI算力榮景寫進2028擴產表！華爾街重估算力版圖 超微上看725、英特爾翻倍至200美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 17:10

隨著代理式 AI(Agentic AI) 大浪潮從 GPU 競賽轉向全棧算力系統建設，華爾街近期對輝達最大競爭對手超微及老牌巨頭英特爾的看漲情緒達到沸點。

(圖:shutterstock)

高盛將超微目標價從 450 美元大幅上調至 640 美元，Cantor Fitzgerald 給出 700 美元，而 KeyBanc 更大幅調高至 725 美元且維持「增持」評等。

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目前，核心邏輯已從單純追趕 GPU 份額，轉向 AI 智能體推動的伺服器 CPU 與 GPU 配比朝 1:1 縮小，超微憑藉 EPYC CPU、Instinct 加速器及 Helios 機架叢集三條曲線，被視為推理時代除輝達以外最主要的算力受益者。



近期超微與 Rackspace Technology 簽署最終協議，將在 2026 年底至 2028 年間分批部署首批 30 兆瓦基於超微技術的 AI 基礎設施，整合 Instinct GPU 與 EPYC CPU 服務受監管企業，標誌其全棧方案進入商用兌現期。

摩根士丹利上週日 (12 日) 出具研報將 Meta、亞馬遜、微軟、谷歌、SpaceX 五大雲端廠商 2027/2028 年資本開支估值上調至 1.2 兆及 1.4 兆美元，今年美國大型科技巨頭資本支出預期已從一年前 4330 億美元激增至 8050 億美元，可用算力預計三年內增加近四倍。

AI 超級週期正向上下游全面擴散。根據荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾今 (15) 日公布的第二季財報，營收 93.26 億歐元、淨利 29.18 億歐元雙超預期，將 2026 年營收指引大幅上調至 430-450 億歐元，並打算明年將 EUV 與浸沒式 DUV 產能提高約 30%，2028 年再研擬增 30%，台積電、英特爾等客戶已用多年設備承諾為 2027–2028 需求投票。

隨著記憶體端緊缺加劇，巴克莱首次對 SK 海力士 ADR 給予 330 美元目標價 (潛在漲幅約 117%)，指出 DRAM 廠僅能滿足 75%–80% 需求，2027 年滿足率恐降至 60%，IBM 業績缺口亦側面印證了企業正提前鎖定 CPU、HBM 等硬體，以避免漲價與短缺。